微解封可9人出遊「卻不可室內5人群聚」？陳時中給答案了

▲陳時中回應室內5人與9人出遊的疑慮！（圖／ETtoday直播）



網搜小組／劉維榛報導

今（9）日本土再增32確診與12死，但民眾更關心712微解封的話題。由於警戒措施仍禁「室內5人群聚」，卻可開放9人出遊，兩種矛盾的疫情指引，讓網友相當不解，對此，指揮官陳時中回應，其實兩者沒有關聯性，目的都只是想減少感染機會，大家戴緊口罩與保持通風才是重點。

712微解封指引中，終於可開放國旅出遊，不過限制總人數9人以下，在住宿部分只可安排2人1室、1人1床或單人房，若搭乘遊覽車或巴士，加上司機等於每車最多只能有10人。

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而本站報導《開放9人出遊！一看警戒措施仍禁「室內5人」納悶了 鄉民秒炸鍋》，有鄉民困惑發問，發現國內小型旅行團開放了，但警戒措施中仍有「停止室內5人、室外10人以上家庭聚會（同住者不計）和社交聚會」這一條，讓他超納悶「可以9人以下的旅遊團出遊，也就是說有機會會有9人坐同一台車的狀況，但室內5人還是沒開放，怎麼越看越不懂啊，有卦嗎？」

今日疫情記者會上，有媒體也提問，9人出遊要坐20人的小巴士及梅花座嗎？對此，陳時中直言，這題目非常的細節，但指引都是原則性，防疫無法靠政府，遵從度還是要靠民眾配合，希望民眾出遊搭車，需注意通風，戴緊口罩與健康監測，避免互相傳染。

至於家庭禁止5人聚會部分，陳時中解釋，增加一個人就是增加感染機會，就是希望少一點人聚集而已，「（9人出遊與室內5人）兩者並沒有特別的關聯性」，因為室外流通性大，但室內相對比較小而已。

陳時中也直言，一定會有人又提問「我家就是很大，為何不行聚在一起？」陳時中進而解釋，如果5個人各一間且距離隔很遠，「那當然沒有意見」，而指引的用意就是讓大家保持距離，減少感染風險而已。