民進黨團勸柯文哲　控制好疫情「才能光明正大選總統」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲屢將炮火對向中央，8日引來前民進黨主席卓榮泰批評，指柯文哲的下一題不是為全體市民把關防疫，而是為了謀2024年的總統大位。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳9日也表示，不管柯文哲未來要走什麼樣的位置，把疫情控制下來才會比較光明正大。

卓榮泰昨日晚間在臉書發文表示，台北市政府的同仁、台北市醫護人員都非常辛苦努力投入防疫，市民感激在心，不過市民還是需要一位用心負責的大隊長，但柯文哲每天只在放火燒中央，並且放了就走，繼續再找下一個新戰場，「這種打了就跑的戰法，像極了共產黨」。

卓榮泰認為，前面進黨秘書長羅文嘉日前三番兩次地提醒，防疫工作要注意「下一題」，而柯文哲已經把自己是當做下一任總統參選人了，原來他的下一題不是為全體市民把關防疫，而是為了謀2024年的總統大位。

民進黨團9日上午召開「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」線上記者會，由黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰等人一同主持。

劉世芳受訪時表示，不管是中央還是地方政府，現在最重要事情，就是趕快把疫情控制下來，北北基桃是一日生活圈，在疫調、匡列、篩檢及隔離每天都有不同的狀況發生。

劉世芳呼籲，中央與地方政府要一起合作，才能趕快把疫情壓制下來、讓人民回歸正常生活，不管未來是要選地方省長還是總統大位，很多人都要看怎麼執行疫情的相關措施。

劉世芳強調，真正能夠把疫情控制下來的首長，未來要走什麼樣的位置，才會是比較光明正大，如果只有靠口水上互相甩鍋，人民不會接受這樣的說法。

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