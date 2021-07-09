「綠白合不可能」　王世堅直言：柯文哲會「白藍合」就是白爛！

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲7日接受媒體人趙少康訪問，砲火對準民進黨，更指要公布總統府打疫苗名單，被形容是「綠白分手」，已經無法回到從前。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，絕對不可能「綠白合」，但柯文哲可能會白藍合，就是「白爛」。

對於柯文哲揚言公布總統府施打疫苗名單，王世堅於政論節目表示，「你有什麼資料你就公布吧，你不要神神秘秘，不要捏造事實」，要選總統、要參加選舉可以這是你的權利，但請就事實評論，不要捏造事實，這是為什麼大家越來越不耐煩柯文哲的地方。

王世堅指出，2個月前國內爆發疫情，害了台灣人卻成就柯文哲，2個月前柯文哲愛胡說八道的作為，在政治上應該被掛葉克膜，應該早被清零，不但聲量低，支持度也只剩8％不到持續探底。

至於提到要「綠白合」，王世堅直言「不可能」，即便同情他綠營支持者也不會接受。他形容，柯文哲就像過期的鮮奶，過期鮮奶跟毒奶有什麼差別？喝了一樣會中毒！難道綠營要幫柯文哲改標籤嗎？所以綠白合絕對不可能！

王世堅認為，柯文哲長期以來過度親中的立場，已經讓絕大多數台灣民眾無法接受。還曾說過一個中國、兩岸一家親、台灣中國床頭打床尾和，根本毫無台灣國家觀念。而國民黨現在以柯文哲馬首是瞻情況下，所以柯文哲會「白藍合」，那就是白爛！

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