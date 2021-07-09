7-ELEVEN「加減新生活-銀齡新生活」公益募款開跑

▲屏基護理師教部落長輩使用材料包 。（圖／屏東基督教醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情升級為三級警戒，屏東基督教醫院除動員醫護人力齊心抗疫，社區關懷工作也不停歇，透過數位工具以及過去與社區居民建立的關係網絡撐出「社交友善空間」，線上線下雙管並進持續守護長輩身心健康。今年下半年與7-ELEVEN以及三家社福團體攜手展開「加減新生活-銀齡新生活」募款計畫，提供上百萬人次的長輩營養餐食、延緩身心老化、創造失智友善環境，邀請民眾於7-ELEVEN門市零錢捐、ibon、OPEN POINT APP等多元捐款方式讓愛心永續不間斷。

▲▼屏基個管師向長輩說明如何使用材料包、居家手作材料包及課本。

76歲的王奶奶（化名）患有輕度失智症，因不喜與外人接觸，疫情升溫前的生活除了偶爾出門買菜以及到「多世代共融空間─聚樂部」上課外，幾乎足不出戶，所以大部分時間十分依賴同住在一起的女兒。她偶而出現妄想狀況，曾懷疑女兒申請長照服務送來家裡的餐食被人下毒、或被多收取費用。自聚樂部因疫情關閉，她對女兒的依賴程度更加強烈、妄想情形也更加明顯，致使女兒的照顧壓力與日俱增。

▲▼地磨兒機能中心與三地門社區單位聯合直播、拍攝居家運動教學影片。

住在山上的阿惠婆婆（化名，80歲）同樣患有失智症，過去每週固定會去「地磨兒生活機能中心」運動、上頭腦保健班課程。機能中心因疫情暫停服務後，她的身體機能退化十分快速，眼神時常空洞呆滯，腳也變得有氣無力。

屏基「多世代共融空間─聚樂部」以及「地磨兒生活機能中心」過去提供多元課程與服務設計，讓社區民眾以及長輩擁有豐富的身動、腦動學習活動場域，並打造了一個去標籤化、多元共融的友善空間。因新冠肺炎疫情而暫停服務期間，工作人員透過群組線上直播、分享運動及手作教學影片等方式，與過去定期前來空間據點活動的老朋友們在雲端相見、彼此關心話家常。對於不諳3C工具、缺乏數位資源的長輩及家庭，則是透過電話問安、送居家手作材料包與學習課本、到宅訪視等方式，持續關懷長輩，讓長輩生活依舊有重心，也讓照顧者適時釋放壓力、減輕負擔。

這些送出去的手作材料包與學習課本對許多長輩而言，如同暑假作業一般，有的長輩希望早點寫完功課所以寫到晚上不願去睡覺，也有孫兒陪著長輩一起寫暑假作業，孩子成為爺奶的小老師。老幼共學成為疫情之中意外收穫。

屏東基督教醫院院長余廣亮表示，宅在家、維持社交距離是因應新冠肺炎疫情的重要原則之一，但對於不善使用數位網路的長輩而言，雖能避免染疫風險，卻也創造了孤獨感巨獸。他呼籲民眾除了抵抗疫病，也不能忽視防疫當中因失去社交連結的長輩身心狀態。

屏基自2015年開始在7-ELEVEN「把愛找回來」公益專案的支持下，開展「及早救智」計畫，全方位守護失智／失能以及弱勢長輩的健康以及幸福生活。今年下半年7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款持續與屏基合作，同時攜手一粒麥子基金會、中華聖母基金會、弘道老人福利基金會等三家社福團體，共同推動加一點關心，減一點冷漠的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動。

7-ELEVEN表示，把愛找回來公益募款平台，今年上半年更超前部署推出「OPEN POINT APP 線上慈善捐款」、「OPEN POINT捐點」、「i預購認捐」3大資源，助公益團體度過疫情困境，迄今已吸引9萬人次響應捐贈。掌握「低接觸捐款」趨勢，7月更新增「APP信用卡訂閱制」智能功能，消費者只要在OPEN POINT APP上操作、便能定期定額捐款，疫情期間多些關懷可以少些恐懼，邀請消費者共同響應「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動，除關心身邊的長者，減少冷漠帶來的孤獨危機外，幫助上百萬人次長者遠離老化與孤獨危機，展開新生活。

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