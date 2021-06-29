投錢買飲料驚覺有詐　一看自販機下方「有陷阱」！網笑：會飄氣球

記者周偉承／綜合報導

從錢包拿出零錢或從口袋掏出鑰匙時，偶爾會一個不小心手滑，讓手中的東西掉到地上，如果下方又剛好是網狀水溝蓋時，零錢或鑰匙通常就會伴隨著一聲驚慌的叫喊聲掉到水溝裡，大家應該多少都有過上述的崩潰經驗吧？近期有台自動販賣機引發了話題，原因竟是因為它的找零口正好就在水溝蓋上方這樣的尷尬位置！

「充滿緊張感的販賣機找零口。」日本推特一位網友STUDIOKITsan日前上傳了一張照片，照片中可以看到一台很普通的自動販賣機，不過有趣的是販賣機的找零口下方正好就是網狀的水溝蓋，每次拿零錢都是一場緊張的戰鬥，一個沒拿穩，零錢就會無情地躺在水溝底部，而我們只能無能為力地低著頭凝視它們。

▲我聞到陷阱的味道！

照片分享上推特後，沒想到意外引起網友們的共鳴，貼文目前已突破8萬讚並被轉推了1.7萬次，網友也紛紛留言表示，「不找零就是最大的防禦」、「陷阱！這是陷阱」、「投錢時也充滿緊張感」。此外，不知道是照片在網路上爆紅而被看見還是有人通知業者，幾天後該台販賣機上竟貼了張告示，提醒顧客投幣或找零時要特別小心，避免零錢掉入水溝，相當有趣。

▲業者也可以考慮把販賣機稍微移離水溝蓋遠一點...

這張照片甚至也紅到台灣，被轉傳到台灣的臉書粉專，一樣也引起網友們熱烈討論，紛紛留言搞笑表示，「零錢掉進去會有紅色氣球飄出表示感謝」、「零錢不夠從水溝裡撈就有了」、「香油錢口」、「許願池」、「有人會幫你撿，順便送氣球」、「偽裝成水溝的捐獻箱」。

