上班帶寶寶竟遭嗆「手有屎尿」！網紅爆氣：媽死了也要報備？

▲有網紅帶小孩上班，竟被顧客質疑「不衛生」。（示意圖／記者林裕豐攝）



網搜小組／閔文昱報導

外送員和餐飲業都時常要面對不少奇葩客人。一名賣飲料的辣媽網紅在臉書抱怨，家中因沒人顧小孩，於是帶著幾個月大的嬰兒上班，沒想到竟遭奧客以「不衛生」為由，在Google評論給1顆星負評，讓她爆氣怒轟「我媽死了沒人顧小孩也要跟你報備？」引發熱議。

一名辣媽網紅在臉書社團「爆怨2公社」分享奧客評論，只見這名奧客不僅在店家留下1顆星負評，還在底下留言「店家有帶才幾個月的嬰兒在店裡！孩子不會在家帶哦？怕店家的手有包小孩尿布的人不要去消費，不衛生！誰知道跟你裝飲料的手前一秒是否用手徒手幫小孩把屎把尿！」

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▲網紅分享誇張評論，並留言嗆爆。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

誇張的評論一出，馬上讓原PO爆氣，怒嗆「我上班帶小孩惹到你？我媽死了沒人顧小孩也要跟你報備？出生就自己帶我才捨不得離開女兒。」並在留言底下回應，「祝福您一輩子單身，別生小孩耽誤另一半喔。」

針對在留言的回擊，原PO笑稱，店裡的老闆也知情，但並沒有什麼表示意見。文章曝光後，2小時就吸引1500多人按讚力挺，紛紛留言「就祝福他老了有人換尿布囉」、「沒帶小孩的店家也不一定衛生阿！誰知道店家上一秒是不是挖過鼻屎呢？」、「帶上班怕孩子生病，保持乾淨衛生都來不及了吧」、「我覺得他的嘴更髒」。

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