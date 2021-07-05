神秘網紅月入126萬！她靠「超胸長輩」爆紅…1原因下場超悽慘

▲日本有一名網紅不露臉，卻靠著傲人部位爆紅。（圖／翻攝自とにかく柔らかい白雪推特）

網搜小組／閔文昱報導

日本有一名網紅拍攝影片時從不露臉，卻靠著傲人身材以及「大尺度」的內容，讓她在YouTube迅速走紅，甚至才入行短短1個月，就已有126萬新台幣的收入，羨煞不少人。然而正當所有人以為她會繼續經營YouTube時，她的頻道卻迅速遭到下架，而她也因此銷聲匿跡，讓不少粉絲都相當傻眼。

日本YouTuber「とにかく柔らかい白雪」（反正就是很軟熟的白雪）在去年開設頻道，在影片中雖不曾露臉，但靠著火辣身材，以及辛辣大尺度的談話內容，讓她僅上傳4支影片就吸引5萬名粉絲追蹤，1個月更累積20萬名粉絲，而第一步影片還超過了200萬的觀看次數，製造不少話題。

▲とにかく柔らかい白雪僅上傳4支影片就成功製造話題。（圖／翻攝自YouTube）

對此，「とにかく柔らかい白雪」也曾在推特分享自己入行1個月的收入，表示自己成為YouTuber第一個月就賺到了500萬日幣（約台幣126萬），讓不少人都相當羨慕。然而卻在不久之後，她的頻道就以「嚴重違反關於裸露與色情政策」遭到移除，從此銷聲匿跡，至今也都未再創立新頻道，令不少粉絲都感到相當可惜。

▼とにかく柔らかい白雪在短時間內就累積了大量粉絲。（圖／翻攝自とにかく柔らかい白雪推特）