她晃34FF豪乳「男生眼神想吃我」　親曝最大煩惱：單身7年沒人追

▲席琳擁有34FF豪乳的火辣身材。（圖／翻攝自IG／ccentino）



記者張方瑀／綜合報導

瑞士小模席琳（Céline Centino）全身上下整形花費超過2萬英鎊，擁有34FF豪乳、前凸後翹的火辣身材，但她卻有個非常大的煩惱，那就是她已經單身7年了。席琳說，「我和朋友出門時，男生看我的眼神就像要把我吃了，但他們卻從不靠近我。」

根據《每日星報》報導，現年26歲的席琳全身花了超過2萬英鎊（約台幣80萬元）整形，罩杯從34A升級成34FF巨乳，擁有前凸後翹火辣身材的她，也從不吝嗇在社群網站上分享照片，但其實現在最困擾她的，是她已經單身7年，完全交不到男朋友。

席琳說，「我和我朋友出去的時候，男生看我的眼神就像要把我吃了，但他們卻從不靠近我，我就算對他們微笑，並邀請他們加入時，他們也從不過來。」她認為，可能是自己的氣場過於強大，「他們緊張的樣子真的很可愛。」

席琳的擇偶條件其實並不嚴苛，「至少個子比我高，我喜歡他們充滿幽默感，能夠時時刻刻逗我笑，我並不介意髮型和臉蛋，我認為性格比外貌重要得多。」

事實上席琳從小就因長相問題被霸凌，讓她決定整形改變自己，「手術後有些過去欺負我的人嘗試跟我聯繫，但我都沒回覆。」

她承認，過去她對自己相當不滿意，覺得自己長得非常醜，「被欺負多年後，我終於對自己感到滿意，我有很多朋友，有很棒的家人，但我希望能有一個和我分享一切的男友。」

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