外交部感謝日本贈送113萬AZ　「再度及時馳援台灣令人動容」

▲日本航空8日下午載運113萬劑AZ疫苗抵達台。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

日本贈台第二批113萬劑AZ疫苗8日下午2時20分由日本航空自成田機場運抵桃園機場；若加上第一批的124萬劑，日方目前已贈台共237萬劑AZ疫苗。對此，外交部表示，日本政府持續向我方溫暖伸援，外交部謹代表台灣政府及人民再次向日方表達最誠摯的謝意。

「值此疫情艱難時刻，疫苗供不應求，日本再度及時馳援台灣，令人動容。」外交部說，日本捐贈的疫苗將可有效促進我國提升疫苗涵蓋率，對我國內疫情防治及守護我國民健康安全，具有極大助益，也再次體現台日雙方相互扶持、彼此關懷的友好真諦。

外交部表示，深信在日本持續協助下，台日定能協力遏制疫情，雙方國民也能早日恢復正常生活，重啟各項領域交流。台日共享自由、民主等基本價值，互為重要夥伴及珍貴友人，我國珍視與日本長年密切友好互動，並將在此堅實基礎上繼續深化台日合作夥伴關係。

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