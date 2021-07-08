海地總統遭殺戒嚴15天　外交部提升旅遊警示「國人目前不宜前往」

▲海地總統摩依士及第一夫人曾於2018年訪台。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日凌晨在寓所遭槍殺，享年53歲，第一夫人則傷重送美國搶救，代理總理約瑟夫（Claude Joseph）當天宣布海地進入「緊急狀態」。對此，外交部領事事務局8日提升海地旅遊警示燈為紅色，並呼籲國人目前不宜前往。

外交部指出，喬塞德宣布全國戒嚴（état de siège/軍管）為期15天，7月8日至22日為國殤。為蒐集所有有利將暗殺摩依士的兇手緝捕歸案之情資，並將兇嫌繩之以法，所有治安單位在海國全境保持動員狀態，並有義務：一、 搜查任何人之住所，以蒐集所有有利將暗殺摩依士的兇手緝捕歸案之情資。

二、禁止治安單位所認為以擾亂境內治安為目的之任何集會；三、進行交通管制；四、加強維安機制；五、施行特別維安措施；六、採取一切必要手段將暗殺摩依士的兇手緝捕歸案。

另外，在國殤期間除海地國旗降半旗外，所有夜店等場所閉門歇業，廣播及電視等播放合宜節目或音樂。

外交部呼籲國人目前不宜前往海地，倘須搭機，行前務必確認班機抵離狀況後再前往機場，並隨時注意路途安全，並建議已在海地國人注意人身安全，遵守海地政府公告的相關規定，切勿前往群眾聚集或遊行示威活動地區，避免財物外露，慎防陌生人靠近。

外交部提醒，倘遇急難需要協助，請撥打我駐海地大使館緊急聯絡電話：(+509) 3113-4662，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心之「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095，以獲得必要協助。