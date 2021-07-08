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英國單日3.2萬人確診！　4000醫護專家反解封：危險不道德的實驗

▲▼英國,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國政府打算解除英格蘭大多數防疫措施。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

英國政府預計於7月19日解除大多數防疫措施，此舉招致醫護人員批評。超過4000位科學家、醫護和其他專家連署呼籲政府應撤回這項「不成熟」的決定，並抨擊政府的解封計畫是「危險且不道德的實驗」。

根據CNN報導，這封刊登在醫學期刊《刺胳針》上的連署信原本只有十多位科學家署名，但目前已有超過4200名醫護人員和專家在線上參與連署。

連署書中寫道，「我們認為解封的決定是危險且不成熟的」、「英國政府必須考慮其他方法，並且採取緊急措施來保護公眾，包括兒童在內。」連署書中直言，政府應該推遲解封日期，直到包括青少年在內的每一個人都接種疫苗為止。

根據英國公布的數據，全國已有86.4％的成年人接種至少一劑新冠疫苗，完成兩劑疫苗接種的比例則達64.6%。然而，英國自7月開始疫情再度升溫，7日公布的新增確診病超過3.2萬例。

儘管疫情捲土重來，英國首相強生（Boris Johnson）日前依然宣布19日為取消防疫限制措施的「自由日」。強生稱，「如果我們不能在未來幾周內開放…那麼要到什麼時候才可以？」強生隨後補充說，考慮近期的疫情數據，英國政府將於12日對英格蘭是否解封做出最後決定。

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