看不懂微解封！醫1句話點破「打電話就對了」　美女律師14字神解





▲指揮中心8日宣佈有條件微解封，餐廳、百貨美食街適度鬆綁可內用。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心拍板三級警戒再延至7月26日，各行業有條件微解封，不過因為是「適度鬆綁」，細項內容引起網友們討論，不少也有看得霧煞煞，對此，重症醫師陳志金表示，看不懂規則沒關係，想要去哪些地方，就先打電話問問看。另外，美女律師李怡貞則14神解釋「微解封」一詞。

陳志金稍早在粉專「Icu醫生陳志金」發文，突然覺得「適度鬆綁」這四字很難理解嗎？沒關係，全國有很多人跟你一樣，也不必覺得對不起國文老師，「如果不確定該不該鬆的話，就自己先繼續維持三級」，如果有想去的地方，就先打電話詢問，「業者應該會比你更有『動力』，去弄懂這些規定的」。

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美女律師李怡貞則在臉書發文，對「微解封」一詞用14字神解釋，「微解封=解也被罵，不解也被罵，微解微微罵」。

對此，網友們表示依然會待在家防疫，「住新北市的我，還是自律一點的好」、「我決定，等輪到我打完疫苗，自己再來解封，實在會驚驚」、「家有小孩，還是乖乖的待在家」、「真的暈，只好繼續鬆在家裡」、「自己該做的防疫措施絕不能少，要我在外面脫掉口罩用餐？再寬的梅花座我也不想」、「其實我還是維持三級警戒就好」。

不少網友對於微解封細項感到困惑，「不能5人以上家族聚會，可以9人坐車出遊是哪招」、「有些事沒辦法說的太明白，需要智慧去解讀」、「五個人關在室內不行，九個人關在車子裡可以？」「各自訂露營位，然後一起就不算群聚」。