微解封剛宣布...武陵農場電話被灌爆！福壽山農場秒湧逾10組客人

▲中央8日宣布微解封，武陵農場立即接獲30多組客人致電詢問住宿。（圖／翻攝自武陵農場粉絲專頁）

記者白珈陽／台中報導

真的悶壞了！因應疫情嚴峻，中央於5月19日宣布全國三級警戒，歷經3次延長，大部分民眾已在家中悶了近2個月，惟8日中央宣布將於12日微解封，休閒農場、森林遊樂區也在鬆綁對象內，已有不少民眾按捺不住雀躍的心，想往戶外移動，武陵農場至下午3時已接獲30多組客人致電詢問住宿，梨山福壽山農場也有10多組客人，業者直言「電話根本被打爆！」

武陵農場業者表示，自今日中央宣布微解封後，去電洽詢12日過後住宿的民眾絡繹不絕，截至下午3時許已有30多組客人詢問，「電話停不下來」；福壽山農場業者也說，今日已有10多組客人詢問12日之後的住宿狀況。

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不過，上述業者均表示，儘管已有不少客人詢問，但都已婉拒，由於目前微解封相關配套尚未明確，須待管理層指示，才決定是否開放民眾訂房住宿。

中央疫情指揮中心8日宣布最新的三級警戒延長與適度鬆綁措施內容如下：

一、適度鬆綁措施：

(一) 有條件鬆綁對象（地方政府得視防疫需要因時因地調整）：

1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。

3. 室內外運動場館(游泳池除外)、高爾夫球場。

4. 餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

5. 國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

(二) 上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引：

1. 實聯制、出入口管制、人流管控降載。

2. 維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩。

3. 員工人員健康管理、確診事件即時應變。

二、三級警戒延長仍須關閉之場所：

(一) 休閒娛樂場所：

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所。

(二) 教育學習場域：

社區大學、樂齡學習中心、訓練班(駕訓班除外)、K書中心等其他類似場所。

(三) 觀展觀賽場所：

會展場館、游泳池等其他類似場所。

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