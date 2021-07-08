台鐵打疫苗還在亂！雲嘉車站「疫苗讓給台電」　基層哭喊沒得打

▲台鐵規劃第一線人員先打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

第七類人員開打疫苗，台鐵規劃第一線人員如列車長、站務員、清潔員等自本月5日起陸續接種。然而台鐵產業工會指出，雲嘉附近車站傳出要緊急調動台鐵疫苗給台電施打之消息，導致台鐵人員遭取消打疫苗資格，且台鐵為了實施公司化，在8月底前舉辦近60場說明會，工會痛批「打疫苗一團糟還在開說明會，擺明不想讓員工參與」。

台鐵產工接獲投訴，雲嘉附近車站傳出要緊急調動台鐵疫苗給台電施打之消息，導致部分車站的第一線人員遭取消原定施打疫苗資格，質疑「台電所屬經濟部轄下進行疫苗施打，與交通部台鐵局之分配應無關聯，為何需要捨棄台鐵來救台電？」另外在基隆區也疑似有疫苗施打順位未依照原則以第一線頻繁接觸旅客者優先。

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產工表示，台鐵為了實施公司化，在7、8月安排近60場說明會，由於尚未接種疫苗，基層人員也難以參與，台鐵限制單位僅能派少數代表參加，讓人質疑說明會是否有溝通的誠意，還是僅是過水跑流程，「甚至今天說明會場次即為相關疫苗主責的人事、安全單位，各地疫苗施打一團糟，台鐵高層還在開說明會，擺明不打算好好溝通讓員工參與」。

產工呼籲，台鐵應積極正視陸續開打之疫苗分配情形，應公開透明不能偷天換日，並台鐵應以防疫為優先，停止公司化說明會期程，做好疫情因應，為之後解封做準備。