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高雄9千名幼教師打疫苗　Hebe、林宥嘉等31組歌手獻聲！

記者許宥孺／高雄報導

高雄市7日為9000多位幼兒園教職員接種疫苗，以因應即將來臨的新學期，提前做好萬全的準備，文化局特地邀請流行音樂界31組歌手獻聲，為現場教職員、醫護加油致敬。

▲▼高雄9000名幼教、課照人員開放施打疫苗。（圖／高雄市政府）

▲高雄9000名幼教、課照人員開放施打疫苗。（圖／高雄市政府）

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高雄巨蛋接種站指揮官、文化局長王文翠表示，7日施打對象是高雄市9千位幼教工作者，這些老師們在停課期間也承受了許多壓力，面對辛苦的防疫工作，文化局請高雄流行音樂中心安排，邀請流行音樂界為現場的教職員加油及向醫護人員致敬。

▲▼高雄9000名幼教、課照人員開放施打疫苗。（圖／高雄市政府）

▲高雄9000多名幼教教職員開放施打疫苗。（圖／高雄市政府）

「哈囉！大家好，我是田馥甄，謝謝你們在這段時間的努力，在疫情困難的時候，雖然難過，但請不要氣餒，即使是下雨總有放晴的一天，請一定要堅強平安，謝謝每一位一起守護的你們。」今天在巨蛋疫苗接種站現場，除了播放由高流特選的勇氣歌單，也邀請眾家藝人歌手們錄製加油口號，讓現場的人們得到安定的能量。

▲▼高雄9000名幼教、課照人員開放施打疫苗。（圖／高雄市政府）

▲高雄巨蛋疫苗接種站7日撥放31組歌手加油音檔，為現場教職員、醫護加油致敬。（圖／高雄市政府）

高流中心執行長李欣芸表示，希望能持續透過音樂，將正面能量傳遞給每一位民眾，因此邀請眾歌手藝人們大力發聲，錄製打氣的口號送給大家。包含9m88、F.I.R.飛兒樂團、Karencici、Leo王、Tizzy Bac、文慧如、田馥甄、白安、布拉瑞揚•帕格勒法、艾怡良、安溥、宇宙人、阿達、周蕙、林宥嘉、家家、徐佳瑩、康康、梁文音、許富凱、曾沛慈、彭佳慧、棉花糖-小球及聖哲、鼓鼓呂思緯、詹雯婷Faye、蕭煌奇、蕭秉治、閻奕格、魏如萱、魏嘉瑩、關詩敏等人，感謝流行音樂界熱情響應，只花3天的時間就募集到31組歌手藝人的加油音檔，在疫情衝擊下，以實際行動支持第一線的醫護人員，共同抗疫！

▲▼高雄9000名幼教、課照人員開放施打疫苗。（圖／高雄市政府）

▲高雄巨蛋疫苗接種站7日撥放31組歌手加油音檔，為現場教職員、醫護加油致敬。（圖／高雄市政府）

高雄市政府抗疫不遺餘力！馬不停蹄啟動各式疫苗接種站現場的藝文活動，將撫慰人心的防疫正能量向外發散，除了舒緩疫苗接種者緊張以及不適情緒，讓疫苗能安心施打完畢，也要對執勤的醫護及工作人員獻上最高的謝意。眾家歌手藝人更期待疫情能盡快穩定，能和樂迷粉絲們再次面對面相會。

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