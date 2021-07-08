BMI≧30列「第9類」優先打疫苗！指揮中心：要有肥胖症證明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心開放第九、十類對象登記疫苗施打，第九類對象「19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病」其中也包含BMI≧30的民眾。但指揮中心說明，定義是要有就醫證明「肥胖症」，才符合資格。指揮官陳時中說，還是以主診斷為主，有特殊情況可另外申請，基本原則不變。

疫苗接種對象第九和第十類，最快月中就能打疫苗，其中第九類對象資格19至64歲具有嚴重疾病的高風險疾病者，患有糖尿病，慢性肝病，心血管疾病，HIV感染者等，也包含BMI值大於等於30的人。不過，指揮中心發言人莊人祥指出，「沒有說一定是BMI大於30，我們現在定義就是，用健保診斷碼上面的肥胖症，而且要在過去一年內(就醫)。」換言之，必須要在109年1月-110年5月間有就醫證明「肥胖症」，才是符合優先施打對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，外界認為，因肥胖症本身就醫人數較少，若再加列主診斷的條件，恐會讓許多肥胖高風險民眾無法早點施打到疫苗，而陳時中在今（8）下午疫情記者會上解釋，仍還是要有主診斷，以去年1月1日起至今年的5月31日，健保有就醫紀錄者便列入其中，當然會有特殊情況，可以經過程序說明，但基本原則仍不變。

陳時中強調，不會說「完全打不到」，因為根據年齡層會盡快開放，有個優先者，就有個貢獻者，整體疫情一定無法做到百分之百，有疏漏需要改進的，也會盡速檢討，請大家體諒，每支疫苗都相當珍貴，希望能保護彼此。

▲BMI≧30民眾，若有診斷證明可優先施打疫苗。（圖／記者李佳蓉攝）