快訊／北市+12「萬華區最多」 12區確診數曝光

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布新增18例本土病例，其中北市12例、新北6例；另外3人病逝。北市府下午進一步公布最新12區確診數分布，在7月4日至今共15人染疫，比昨日相比新增10人，萬華區6人為最多；至於6月27日至7月3日部分共152人確診，與昨天相比新增了4人，因此北市共新增14人染疫。

根據北市府統計依照發病日統計確診數據，7月4日至今，松山區1例；信義區4例；大安區0例；中山區2例；中正區0例；大同區0例；萬華區6例；文山區0例；南港區0例；內湖區0例；士林區2例；北投區0例；總計15例，而昨日確診數為5人。

至於6月27日起至7月3日，松山區4例；信義區9例；大安區9例；中山區18例；中正區13例；大同區12例；萬華區45例；文山區13例；南港區1例；內湖區1例；士林區15例；北投區12例；總計152例。比起昨天統計數據為148人，共新增了4人。

由於台北市是採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

北市政府8日下午3時半召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對指揮中心宣佈微解封、柯文哲稱2日環南市場是被設局、柯文哲說不排除公布總統府施打名單、環南市場大規模PCR等議題做回應。

▼北市8日公布12行政區最新疫情分布。（圖／北市府提供）

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