國旅小確幸回來了！樂園玩設施要「先預約」　景區16時後禁止進入

▲指揮中心宣布微解封指引，交通部規劃有限度開放交通場站。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心宣佈7月12日後有限度解封，交通部表示，將開放國道服務區、省道休息站、大眾運輸車站美食區等地可用餐，用餐時間限制1小時，並進行人流管制。而封閉型風景區、遊樂園開放單一入口，每天下午4點後不開放入園，且遊樂設施需預約並採梅花座、戴口罩。另也開放9人以下（含隨團人員）的國旅團。

交通部次長陳彥伯表示，12日後微解封將開放大眾運輸場站用餐限制，國道服務區、省道休息站可用餐，人流總數以總面積除3.5平方公尺計算，餐點僅供應套餐，每人限制1小時用餐。而高鐵、台鐵餐飲空間也照樣辦理，不過車站付費後車區、車廂內仍禁止飲食。

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在駕訓班部分，微解封後開放營業，不過相關人員要進行實聯制、戴口罩、健康監測、落實清潔消毒，駕訓班人流管制以每人每50平方公尺計算，約等於較疫情前降載50％人流，教練車上只能有兩人，學科改以視訊辦理，教學完畢後汽車需消毒才能再進行下一個課程，訓練班內受訓學員不可用餐。

▲雙鐵開放非付費區域飲食，不過每人用餐時間限時一小時。（圖／記者湯興漢攝）

在風景區部份，水域活動不開放，封閉型景區如野柳世界等，開放單一出入口，園區內實施人流管制，降載60％，僅開放原可容納人數40％旅客進入，且下午4點後禁止入園，室內場站也不開放。若景區內無獨立用餐的賣場，則禁止內用，有餐飲設置就可供應套餐。

在觀光遊樂業部分，全國25個遊樂區採行單一出入口，同樣實施人流管制，降載60％，僅開放原可容納人數40％旅客進入，如果要乘坐遊樂設施必須採預約制，且乘坐要保持社交距離，全面戴口罩，禁止邊走邊吃、抽煙，水域活動不開放。

在國旅團部分，由於目前仍禁止室外10人以上活動，因此開放小型國旅團組團，每團限制9人以內，包含隨團服務人員，行程開始前要備妥酒精、口罩提供給旅客，行程間的交通工具、餐飲都要採行梅花座與套餐，住宿則是以兩人房或單人房為主，每站上車都需消毒、為旅客量體溫，在旅館內可用餐，但須依照餐飲業防疫指引辦理。

▲交通部宣布微解封指引。（圖／指揮中心提供）