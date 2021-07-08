　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆社區規劃師受邀德國國際建築展　自主營造環境站上國際舞台

▲基隆社區規劃師受邀德國國際建築展 自主營造環境站上國際舞台。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆社區規劃師受邀德國國際建築展，自主營造環境站上國際舞台。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府這幾年城市治理的努力，受到德國慕尼黑工業大學建築博物館重視，特邀請基隆參加「台灣行動！Taiwan Acts！」國際建築展，與台灣具前瞻且關懷地方的建築作品共同展出。基隆市長林右昌藉由網路技術跨海受邀開幕活動及記者會，此項展覽展期3個月，自2021年7月7日至10月3日。

林右昌7日受邀線上參加開幕典禮致詞時表示，6年來基隆社區規劃師計畫改造了112個社區空間，從結合校園及大型公寓大廈的空間改造、地區公園改善、兒童遊具構築等各點環境改造，讓社區從環境改造轉變為社區建築師與社區規劃師，落實社區自主運作的政策初衷。林市長感謝德國慕尼黑建築工業大學博物館對於基隆城市治理在6年間的成果和參與式治理予以肯定，更邀請疫情後來基隆作客。

▲基隆社區規劃師受邀德國國際建築展 自主營造環境站上國際舞台。（圖／基隆市政府提供）

▲德國慕尼黑工業大學建築博物館。

德國慕尼黑建築工業大學博物館館長Andres Lepik表示，深受台灣社區建築感動，在疫情限制下突破萬難舉辦此次展覽，在「營造社區ing」單元內看到社區民眾在地的空間營造，聽見社區理想行動者們許多感動的故事。此次「台灣行動」展覽有別展現主流大師的作品，而是從社區主動改善環境與專業者一起讓生活變好，拋出建築與都市不同層面的思考，而基隆市政府投入並架構參與平台，更是值得歐美專業僵化、缺乏活力的狀態下借鏡學習。

基隆市政府說明，本次展覽由德方與文化部等共同策劃，並由土耳其畢爾肯大學的裘振宇建築師及實踐大學建築系王俊雄老師為策展人，策劃「活在宜蘭．做出宜蘭」、「營造社區ing」、「建構建築自主性」、「為世界公民而建」「新竹再生進行中」等五大展區主題。展覽於德國時間7月7日舉辦記者會及開幕典禮，其中特別邀請基隆市長林右昌線上出席致詞。

▲基隆社區規劃師受邀德國國際建築展 自主營造環境站上國際舞台。（圖／基隆市政府提供）

▲年輕新血共同參與社區改造過程。

基隆市長林右昌表示，基隆社區規劃師自2015至今已累積112個社區空間改造點，每一處都有精采的社區故事及參與歷程。林市長說，基隆面臨開發早、地理環境的限制，社區規劃師計畫透過木構工作坊、空間模型製作等技術，培養居民空間處理能力，培力社區參與者成為社區建築師，使其能夠自主營造社區環境。

目前更結合社區頭人，組成社區工班協助社區弱勢地區環境改善，並與社區規劃師一同討論都市地區與城市治理問題，展現政府與社區一起成長新的城市治理模式，全球疫情雖仍嚴峻，但藉此次展覽，讓世界看見基隆社區規劃獨特經驗，也感受到屬於基隆社區的韌性與活力，未來這股力量更將正向面對風險的城市，回應後疫情城市治理的挑戰。此項展覽後續還會巡迴世界各地，分享與交流基隆城市治理經驗。

▲基隆社區規劃師受邀德國國際建築展 自主營造環境站上國際舞台。（圖／基隆市政府提供）

▲德國慕尼黑工業大學建築博物館展覽現場。

展覽資訊
台灣行動！與社會對話的建築
TAIWAN ACTS! ARCHITECTURE IN SOCIAL DIALOGUE
展覽期間：2021年7月08日至2021年10月3日
博物館官方網站：https://reurl.cc/qgpvVq
7月7日開幕典禮影片：https://reurl.cc/eEpGoL
基隆市長林右昌開幕展覽致詞影片：https://reurl.cc/YOD4ox

美麗最大的祕密

【更多新聞】

75歲以上施打率遠高全國平均　林右昌曝關鍵：完善細膩流程規劃

微解封準備好了　林右昌：等中央宣布「降級」就上路

亞果遊艇出海遭爆「沒人帶罩」　北觀處要查：禁止動力型水域活動

感染源不明！男臥床5年確診亡7家人PCR全陰　血清抗體檢驗追查

 
ET快訊
快訊／疫情趨緩微解封　新北要指揮中心「先檢討3+11」
BMI≧30列「第9類」優先打疫苗　指揮中心再附1條件
快訊／信義區某社區驚傳墜樓！　躺中庭無生命跡象
等到了！劍湖山世界、遠雄海洋公園宣布7／13開園
陳其邁喊話「縣市先打完就先領疫苗」：要等速度慢的同學不太好
微解封剛宣布　武陵農場電話被灌爆！福壽山農場秒湧逾10組客人
環南被設局「沒開工作會議」　柯文哲酸中央：有政府只作秀？
健身房禁止器材混用　網懵了「自己帶跑步機」？教育部給答案
快訊／新北開放65歲以上施打莫德納！　3圖看預約時間方式
快訊／環南市場攤商1家9人全確診　便當店老闆借廁所也染疫
宜蘭順時中微解封！雙北仍有確診案　16風景區及水域仍封閉
快訊／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株基因序列出爐
賣場微解封開放美食區「好市多不跟進」！家樂福6規定迎客
快訊／北市疫情延燒「能如期微解封」？　柯文哲回應了
超商開放內用規定公布！　關東煮、茶葉蛋不得自取
快訊／柯文哲宣布：北市開放65歲↑明起預約打疫苗
快訊／社區藏黑數！　北市7醫院免費PCR「16人確診」
快訊／中央宣布712微解封「跟進嗎？」　柯文哲：還要討論一下
運動場館開放「3對3鬥牛可以嗎」？指揮中心2理由打槍　網友失
新北6月火葬暴增！「新冠死亡數」遭疑蓋牌　市府回應了
快訊／環南市場2度大規模PCR　柯文哲：1工作人員確診
快訊／712微解封　陳其邁公布「8字原則」
快訊／北市+14「萬華區最多」 12區確診數曝光
快訊／台中「調整型微解封」　盧秀燕：33夜市2階段復業
LIVE／北市+12全國最多！「去環南被設局」炸鍋　柯文哲最
快訊／雨來了！　中南部、大台北注意午後雷雨彈
7月不能衝海邊！　海域場所、沙灘一律不開放
侯友宜報好消息！新北社區篩檢再創「0陽」　感染控制中
補習班、幼兒園續停課！　地方媽媽崩潰：健身房憑什麼開放？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際扶輪社致贈屏東醫院快篩站　「貼心又溫暖」立委周春米感動

竹市幼托人員疫苗開打　69歲長輩今施打報到率創新高

基隆社區規劃師受邀德國國際建築展　自主營造環境站上國際舞台

高市府推「海量海味箱」超值優惠組　2小時最鮮海味送到家

黃偉哲推出41件台南限定紓困方案　緊急紓困高達7532.9萬元

宅在家滑手機「筆型弱化了」？　內埔警舉辦硬筆書法比賽

23歲女投資虛幣！幸好媽「有看新聞」　拉她衝這裡省60萬

引領台南向前擘畫府城之美　勞工局「職場ㄟ大小事」名人線上演講登場

戒護Delta群聚逃逸移工仁愛警無懼　退休書記官聯手企業捐面罩

颱風季及午後雷陣雨來臨　高速公路行駛要注意安全駕駛

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

國際扶輪社致贈屏東醫院快篩站　「貼心又溫暖」立委周春米感動

竹市幼托人員疫苗開打　69歲長輩今施打報到率創新高

基隆社區規劃師受邀德國國際建築展　自主營造環境站上國際舞台

高市府推「海量海味箱」超值優惠組　2小時最鮮海味送到家

黃偉哲推出41件台南限定紓困方案　緊急紓困高達7532.9萬元

宅在家滑手機「筆型弱化了」？　內埔警舉辦硬筆書法比賽

23歲女投資虛幣！幸好媽「有看新聞」　拉她衝這裡省60萬

引領台南向前擘畫府城之美　勞工局「職場ㄟ大小事」名人線上演講登場

戒護Delta群聚逃逸移工仁愛警無懼　退休書記官聯手企業捐面罩

颱風季及午後雷陣雨來臨　高速公路行駛要注意安全駕駛

快訊／東京第4度宣布緊急事態！涵蓋「整個東奧」　採無觀眾形式

萬寶龍鋼筆出現紫色眼鏡　源自坎城影展評審主席的招牌特色

北市網路預約疫苗被名嘴罵　柯文哲反擊：那為何唐鳳系統要上線？

快訊／疫情趨緩　新北副市長劉和然要指揮中心「先檢討3+11」

宋江看自己演火辣床戲驚呼：怎麼這麼色　下一秒狂按重播3次～

長榮2航線明起試行健康護照驗證　健康聲明免手填！今電子化

半導體業績旺！晶呈6月營收6163萬元　創今年單月新高

轟中央買疫苗意識型態反遭綠營嗆　柯文哲再批：不要搞得像義和團

台中房市黑馬區衝出　透天僅西屯半價搶中科客

歐股早盤全數翻黑！法股跌近2％　德股重挫逾200點

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

地方熱門新聞

桃園712解封否？　醫界大老：已具備3條件

心碎了！花蓮石門雙心斷裂

雲林「微解封」從戶外開始　推廣攤商電子支付

23歲女投資虛幣　幸好媽「有看新聞」

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

台南限定LINE預約打疫苗

台南溪北增設大型接種站

戒護Delta群聚逃逸移工仁愛警無懼

宅在家別只是滑手機　內埔警舉辦硬筆書法比賽

85歲翁出門消失6天！孫急曝最後身影

頭七夜闖喬友　直播5人3罪嫌函送

黃偉哲推出41件台南限定紓困方案

「海量海味箱」超值優惠組　2小時最鮮海味送到家

彰化70至72歲長者施打莫德納　

更多熱門

相關新聞

基隆長者施打率遠高全國平均　林右昌：完善流程規劃

基隆長者施打率遠高全國平均　林右昌：完善流程規劃

基隆市昨（7日）無確診個案，且根據中央CDC疫苗接種資料統計，截至6日為止中央CDC疫苗接種資料統計，基隆市75歲以上長者疫苗施打率達73.28％，遠高於全國平均55.51％。對此，市長林右昌表示，除了感謝民眾踴躍接種外，更要歸功於基隆市府團隊，對疫苗施打流程進行完善，且細膩的規劃。

COVAX已發1億劑疫苗　德國將捐所有AZ存貨

COVAX已發1億劑疫苗　德國將捐所有AZ存貨

如何避免解封後疫情再起？

如何避免解封後疫情再起？

微解封準備好了　林右昌：等中央宣布就上路

微解封準備好了　林右昌：等中央宣布就上路

線上課程爆棚「很實作」　基隆職業試探中心顛覆想像

線上課程爆棚「很實作」　基隆職業試探中心顛覆想像

關鍵字：

基隆德國慕尼黑工業大學建築博物館林右昌

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

三級到726！20個場所適度鬆綁

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

小甜甜遭爆月花20萬！發聲明喊告：唬爛造假

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面