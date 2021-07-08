▲基隆社區規劃師受邀德國國際建築展，自主營造環境站上國際舞台。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府這幾年城市治理的努力，受到德國慕尼黑工業大學建築博物館重視，特邀請基隆參加「台灣行動！Taiwan Acts！」國際建築展，與台灣具前瞻且關懷地方的建築作品共同展出。基隆市長林右昌藉由網路技術跨海受邀開幕活動及記者會，此項展覽展期3個月，自2021年7月7日至10月3日。



林右昌7日受邀線上參加開幕典禮致詞時表示，6年來基隆社區規劃師計畫改造了112個社區空間，從結合校園及大型公寓大廈的空間改造、地區公園改善、兒童遊具構築等各點環境改造，讓社區從環境改造轉變為社區建築師與社區規劃師，落實社區自主運作的政策初衷。林市長感謝德國慕尼黑建築工業大學博物館對於基隆城市治理在6年間的成果和參與式治理予以肯定，更邀請疫情後來基隆作客。

▲德國慕尼黑工業大學建築博物館。

德國慕尼黑建築工業大學博物館館長Andres Lepik表示，深受台灣社區建築感動，在疫情限制下突破萬難舉辦此次展覽，在「營造社區ing」單元內看到社區民眾在地的空間營造，聽見社區理想行動者們許多感動的故事。此次「台灣行動」展覽有別展現主流大師的作品，而是從社區主動改善環境與專業者一起讓生活變好，拋出建築與都市不同層面的思考，而基隆市政府投入並架構參與平台，更是值得歐美專業僵化、缺乏活力的狀態下借鏡學習。

基隆市政府說明，本次展覽由德方與文化部等共同策劃，並由土耳其畢爾肯大學的裘振宇建築師及實踐大學建築系王俊雄老師為策展人，策劃「活在宜蘭．做出宜蘭」、「營造社區ing」、「建構建築自主性」、「為世界公民而建」「新竹再生進行中」等五大展區主題。展覽於德國時間7月7日舉辦記者會及開幕典禮，其中特別邀請基隆市長林右昌線上出席致詞。

▲年輕新血共同參與社區改造過程。

基隆市長林右昌表示，基隆社區規劃師自2015至今已累積112個社區空間改造點，每一處都有精采的社區故事及參與歷程。林市長說，基隆面臨開發早、地理環境的限制，社區規劃師計畫透過木構工作坊、空間模型製作等技術，培養居民空間處理能力，培力社區參與者成為社區建築師，使其能夠自主營造社區環境。

目前更結合社區頭人，組成社區工班協助社區弱勢地區環境改善，並與社區規劃師一同討論都市地區與城市治理問題，展現政府與社區一起成長新的城市治理模式，全球疫情雖仍嚴峻，但藉此次展覽，讓世界看見基隆社區規劃獨特經驗，也感受到屬於基隆社區的韌性與活力，未來這股力量更將正向面對風險的城市，回應後疫情城市治理的挑戰。此項展覽後續還會巡迴世界各地，分享與交流基隆城市治理經驗。

▲德國慕尼黑工業大學建築博物館展覽現場。

展覽資訊

台灣行動！與社會對話的建築

TAIWAN ACTS! ARCHITECTURE IN SOCIAL DIALOGUE

展覽期間：2021年7月08日至2021年10月3日

博物館官方網站：https://reurl.cc/qgpvVq

7月7日開幕典禮影片：https://reurl.cc/eEpGoL

基隆市長林右昌開幕展覽致詞影片：https://reurl.cc/YOD4ox

美麗最大的祕密

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