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線上課程很實作！基隆職業試探中心顛覆想像　暑期初體驗爆棚

▲基隆區域職業試探中心 暑期第一波「線上體驗營隊」正式開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆區域職業試探中心，暑期第1波「線上體驗營隊」正式開跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市明德職探中心於暑假首週率先開跑，今年暑假因疫情，三個職探中心「明德中心、碇內中心、武崙中心」暑期活動轉為線上體驗營隊，共計開辦6個職群48梯次營隊，讓450名國小高年級生能在暑假第一週就體驗到一個全新的線上技職教育。

明德中心開辦設計職群與食品職群，為了讓基隆市國小高年級學生讓線上體驗更有感，特別設計環保編織藍、石膏模型製作體驗、小皮鞋鑰匙圈體驗、木工小書架、禪繞畫卡片創作、變體字書籤創作等課程。

中心主任張秋茹老師指出，此次因為疫情影響，營隊活動改為線上體驗，對學校來說是個相當大的挑戰，平日課程都是現場體驗，一旦改為線上體驗形式，深怕學生參與意願不高，但沒想到一開放報名，就立即額滿。

▲基隆區域職業試探中心 暑期第一波「線上體驗營隊」正式開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲特別設計環木工小書架、禪繞畫卡片創作、變體字書籤創作課程。

除了課程設計外，實作材料包如何到學生手上也是一大問題，調查學生地址、包裝材料、寄包裹運送，這些前置作業對明德職探中心和學生都是全新的經驗與挑戰。

除了明德中心外，武崙中心與碇內中心接下來也有一系列特別為線上體驗精心設計的實作課程，武崙中心開設電機與電子職群、餐旅職群，3D列印繪圖及電路模擬、樂高機器人程式設計房務教學、餐廳禮儀、口布教學、輕食製作與觀光英文教學及觀光文宣品製作等課程。碇內中心開設藝術職群和商管職群，百變彩妝秀、經營達人初體驗、進擊吧！理財通、一日店長之零售專家等課程。

教育處長林祝里表示，疫情期間，雖然生活模式產生變化，但我們的教育初衷是絕對不變的，秉持不變的初衷去因應生活變化而產生新的教學模式與效果，是我們始料未及的，而這次經驗或許也告訴了我們，教育是能從另一個角度出發與思考的。

林祝里說，這次職探中心暑期線上體驗課程對基隆市的教育者而言是個嶄新里程碑，接下來的武崙中心、碇內中心課程也是絕對精采可期，相關詳細報名資訊請至教育處網站處務公告-防疫專區（序號：112）查閱。

▲基隆區域職業試探中心 暑期第一波「線上體驗營隊」正式開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲實作材料包如何到學生手上，調查學生地址、包裝材料、寄包裹運送。

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