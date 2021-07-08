COVAX達分發1億劑疫苗里程碑！德國阿莎力喊「8月捐出所有AZ存貨」

▲COVAX已分發1億劑疫苗給全球135個國家或地區。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）目前已分發1億劑新冠疫苗給全球135個國家或地區，達成對抗疫情又一項里程碑，與此同時，德國宣布，將在8月捐出國內所有的AZ疫苗存貨，並將其中的50萬劑交由COVAX分配給世界各國。

綜合外媒報導，德國政府7日宣布，內閣已拍板，將在8月捐出國內所有AZ疫苗的剩餘劑量。德國政府將把這些疫苗中的80%，即50萬劑，交由COVAX分配給世界各國，而另外的20%則由德國直接捐出。受惠的國家預計包括西巴爾幹半島國家、喬治亞、摩爾多瓦、烏克蘭，以及曾被德國統治的納米比亞。

▲德國將在8月捐出國內所有的AZ疫苗存貨。（圖／記者湯興漢攝）

由於AZ疫苗有可能引發血栓，因此大部分的德國人更傾向於接種輝瑞疫苗，再加上政府認為，具高傳染性的Delta變種病毒預料將在未來成為主要流行的病毒株，因此疫苗委員會（STIKO）最近建議，第1劑接種AZ疫苗的人，第2劑應改打mRNA疫苗。德國政府最近也宣布，不會將AZ疫苗列入明年的採購計劃。

COVAX已在6日達成分發1億劑疫苗給計劃中135個國家或地區的里程碑。據法新社統計，全球的216個國家和地區已經打出超過32.5億劑疫苗，其中高收入國家每100人就接種了84劑，而在最貧窮的29個國家中，每100人僅接種1劑疫苗，比例相當懸殊。

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