感謝美國、日本、立陶宛捐疫苗！超商推3款特製版限量口罩

▲萊爾富開賣3款特製版口罩，感謝美國、日本和立陶宛捐贈疫苗。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

本土疫情爆發以來，美國、日本、立陶宛等國家相繼捐贈台灣疫苗，為感謝這些友好國家，萊爾富推出獨家3款特製版口罩，首波各限量4000盒，另外還有6款立陶宛巧克力，各限量販售200包，售完為止。愛買則是能買到限定立陶宛啤酒，一口氣推出6大口味，酒鬼們一定不能錯過，防疫宅在家小酌也是一種享受。

即日起至萊爾富Hi-Life VIP APP，即可買到獨家3款上好生醫醫療防護口罩，包含戰貓款10入上好成人醫療防護口罩、台日款盒裝10入上好成人平面口罩、立陶宛款盒裝10入上好成人醫療防護口罩，通通單盒只要199元，首波限量各4000盒，售完為止。

▲萊爾富買得到6款立陶宛巧克力。



另外，萊爾富即日起於全台門市與門市LINE群組推出獨家預購「立陶宛巧克力」，一口氣開賣6種口味，為露特草莓綜合巧克力、露特櫻桃巧克力、露特燈籠果巧克力、露特玫瑰巧克力、露特經典85%黑巧克力、露特開心果黑巧克力，每款各限量200包。

量販店愛買則是買得到6款限定立陶宛啤酒，包括芒果甜味搭配麥香的「沃福斯Beer Mail芒果風味艾爾啤酒」，還有「沃福斯IPA精釀啤酒」、「沃福斯黃金拉格啤酒」、「沃福斯Beer Mail新英格蘭NEIPA啤酒」、「沃福斯Beer Mail酒花拉格啤酒」及「沃福斯Beer Mail覆盆莓波特啤酒」，全都是立陶宛原裝進口，不僅有著超美文藝風郵票包裝，口感也被大讚「酒花超香。」

▲量販一次賣6款立陶宛啤酒。（圖／愛買提供）