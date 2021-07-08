3+11始末一次看！陳時中3度喊「我負責」　鄉民火了：700多條人命

▲面對3+11爭議，陳時中三度喊會負責。（圖／指揮中心提供）



記者劉維榛／綜合報導

本土疫情自5月炸鍋，部分人士把禍首指向組員檢疫「放寬為3+11」，進而造成防疫破口，如今會議記錄成謎，又爆出該決策是由指揮中心會議決定，專家會議根本沒討論過3+11。對此，指揮官陳時中重申「會負起最後責任」。《ETtoday新聞雲》也整理始末懶人包，網友也質疑陳時中到底該如何具體「負責任」？

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▲3+11時間軸一次看！（圖／ETtoday製）

4月15日：3+11策動啟動

指揮中心宣布，機組員居家檢疫5天採檢陰性，自主健康管理9天的「5+9」，鬆綁成「3+11」，不料短短14天後，諾富特飯店爆發群聚，引爆37人確診新冠肺炎，包括13位機師（含澳洲機師）、2位空服員、6位飯店相關人員，以及9戶家庭群聚（16家人確診）。

5月3日：陳時中澄清「3+11非錯誤政策」

前衛生署長楊志良砲轟，諾富特群聚比部桃事件嚴重太多，認為是「政策上的錯誤」沒有針對機組人員進行部署，並認為機組員就該強制施打AZ疫苗。當時陳時中回應，「現在都是事後發生才做評論，評論可以，但不能說錯誤。」

5月6日：針對華航3+11改「5+9」

華航清零計畫出爐，長程航班檢疫由3+11改成「5+9」，第5、14天採檢「咽喉／鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢深喉唾液，不過其他航空公司則維持居檢3天+11天加強版自主健康管理。

▲華航諾富特飯店爆發機師與員工群聚感染。（資料照／記者沈繼昌攝）



5月28日：放寬3+11卻甩鍋陳宗彥

針對放寬3+11會議，陳時中指出，「當時會議是副指揮官陳宗彥主持」，還強調「沒有要推卸責任」，卻遭爆是甩鍋陳宗彥。

5月29日：陳時中「政策都是由我負責」

陳時中改口，表示回去查了以後，那場會議是由疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組跟專家討論，陳宗彥並沒有參加，之所以會這樣說是因為邊境督導一向是陳宗彥負責，剛好陳宗彥那天有事。

陳時中也再三強調，政策經過專業討論，整體管理上落實，政策上才會回歸到今年1月1日以前的管理方式，同時加強一次檢驗，「指揮中心相關政策都是由我負責」。

6月2日：沒會議記錄監委要查 陳時中：行政上不完備請見諒

監察院將就會議未做成會議記錄申請自動調查。對此，陳時中表示，很多時候無法走會議記錄，但都會走完整公文程序，有時候是跟著會議記錄來走公文，有時會議開完馬上就來批公文，行政上不完備，確實每天案件非常多，要請監委見諒。

6月9日：陳時中「3+11不是破口」

陳時中赴立法院備詢，被問及3+11是否為本次疫情大破口？他回應，「不是，源頭正在查驗」，更強調 「政策（3+11）當然是我負責，但其他也不是委員說怎樣就怎樣。」

6月11日：又被問無會議記錄，陳時中動怒「我已經負責」

民眾黨立委高虹安質詢火力全開，再度拿「3+11」沒有會議紀錄一事。陳時中回應，「我已經講過3+11這件事情我負責了！我們有一定的程序」，如果每場會議都直播的話，「是不是都不用辦了？」他已經再三強調3+11有一定的程序，「請不要一直拿這個東西來汙衊我們。」

▲李秉穎節目中承認「3+11」沒有經過專家會議。（圖／新聞面對面YT）



7月5日：李秉穎驚曝「3+11從來沒有專家討論」

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎爆料，專家會議從來沒討論過3+11，也從來沒有講過心軟的事情，3+11是指揮中心自己的會議，他們或許有很多不同的會議，但並沒有在專家會議中討論過這個，「我從來也沒有參加過這個討論。」

7月7日：陳時中「我會負起最後責任」

針對李秉穎爆料，陳時中回應，即使回歸到3+11，還是比原來的管理方式更嚴格，改成必須要三採陰後才能進到11天的自主健康管理，從1/1加嚴、3月放鬆到4/15第二波放鬆，陳時中坦言，「這一年來每天開的會議非常多，要我一件件去回憶會議內容實在沒辦法」，但仍強調針對此事他會負起最後責任。

▲柯文哲嗆「死了700多人，你要負什麼責？」（圖／翻攝直播）



3+11沒專家討論．柯文哲轟：死700多人你要負什麼責

對於陳時中表示「會負最後責任。」台北市長柯文哲開嗆，3+11也不怕你講，立法院那種表決，給老百姓很惡劣的示範，他常被問到國民黨、民進黨有什麼不一樣，他認為國民黨餐桌禮儀比較好，至少還裝一下，民進黨太過分，「至少要表達啊我們抱歉，不是！啊不然你想怎樣？太傲慢了！」

柯文哲認為，3+11和諾富特形成防疫破口，要做3+11這個決策，有沒有經過專家的背書？做一個政策為什麼沒有一個人看到，沒有一個人double check？還說沒有會議記錄，「死了700多人，你要負什麼責？」

而PTT鄉民也對於「陳時中會負最後責任」的具體作為也劃上大問號，紛紛回應「可以執行你個人名下財產嗎」、「用嘴巴負責任」、「喊得很大聲啦，所以負了啥責任？」「他說要負責任好幾個月了，然後呢」、「扛的起嗎？700多條人命」、「人命要怎麼負責，說清楚啊」。

▼鄉民嗆陳時中下台！（圖／翻攝自PTT）