防疫傷害！眼睛莫名暴痛到「想挖掉」　竟是紫外線殺菌燈惹禍

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情讓民眾注重防疫，也間接出現防疫傷害。一名55歲男性日前因眼睛莫名畏光、疼痛到眼科求診，主訴症狀從晚上開始，隔天更是痛到「想把眼睛挖掉」，檢查發現角膜水腫並出現多處點狀破皮，經詢問病史，才知道是紫外光殺菌燈惹禍。

收治患者的書田診所眼科主任醫師王司宏表示，該名患者返家後，就坐在玄關椅子休息閱讀兼殺菌，忽略紫外線燈開啟時，必需要避開照射範圍，當下也不覺得有異，直到2小時才出現症狀，所幸經治療症狀已緩解。

王司宏提到，該名患者所罹患的為光照性眼炎，又稱為「紫外線眼炎」，是因為眼睛長期接受紫外線照射後，造成眼部角膜及結膜淺層發炎反應，當紫外線能量過強，角膜表皮吃不消便會撕裂開來。當角膜破皮，神經外露，患者只要一眨眼睛，便會非常疼痛。

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▲紫外線殺菌機示意圖，與內文無關。（圖／記者黃國霖攝）

「光照性眼炎症狀通常在2至12小時陸續出現。」王司宏表示，症狀包括怕光、流淚，劇烈疼痛，異物感，灼熱感，眼瞼痙攣及張不開眼，以及可能合併視力減退及看燈光周圍有光暈的現象，除了殺菌燈外，過去也常在電焊或雪地、海面陽光反射上。

若不慎罹患光照性眼炎，王司宏建議，在急性期可以用冷毛巾敷眼，減緩眼睛不適，就醫後會使用表面麻醉劑1-2次減少疼痛，再輔以抗生素眼藥水或藥膏，防止角膜發生感染。通常在治療後數小時症狀就會逐漸減輕，大約1至3天內可痊癒。

疫情期間民眾無不拉高防疫規格，但王司宏提醒，雖然酒精、漂白水、殺菌燈等消毒用品可讓民眾安心，但仍無法取代勤洗手、戴口罩等防疫措施。消毒用品要注意其使用規範，紫外線殺菌燈要在密閉空間內使用，人應離開且眼睛不要直視紫外線燈，倘眼睛出現紅腫、畏光、疼痛不適的症狀，請儘速尋求專科醫師診斷，避免延誤治療。