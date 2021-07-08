解隔陽成主要確診原因　黃珊珊：隔離14天已不足因應英國變種病毒

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

環南市場發生多人染疫事件，對此，台北市副市長黃珊珊表示，最近發現「解隔陽」成為主要確診增加原因，以前的居家隔離、檢疫14天的方法已不足以因應英國變種病毒，「最近每一天，確診人數還是會出現的！」

黃珊珊7日在臉書發文指出，最近「解隔陽」成為主要確診增加原因，「解隔陽」是指居家檢疫者（從國外回來）或居家隔離者（確診者的親密接觸者）隔離14天後PCR驗出陽性，「以前的居家隔離與居家檢疫14天的方法，已經不足因應現在的英國變種病毒，每天都有隔離期滿解隔篩PCR檢驗出陽性，又要再被隔離17天的例子。」

黃珊珊表示，7日環南市場要再進行一次大規模的PCR檢測，因為相關人員6月底打疫苗，要在15天左右才產生保護力，「在此之前仍然有染疫風險，而且上次沒篩到的人也可能還在潛伏期，所以這期間再篩一次，有其必要」。

對於疫情感染狀況，黃珊珊指出，這幾天和衛生局研究環南市場的感染狀況，發現市場攤商除本人以外，也有家戶感染，其中一家九口確診，都是因為大家族，家戶感染也是疫情一直還在悶燒的原因，家戶、職場感染與醫院內感染是最大宗。

對於近期的政治攻防，黃珊珊表示，中央地方都在認真做事，沒空理會政治口水，「希望大家可以把打擊我們的力氣分一點拿來幫助萬華或環南市場，才是真正的為民服務！」