712微解封「逆時中沒問題」　柯文哲：有無違反科學才是問題

記者袁茵／台北報導

全台三級警戒維持至7月12日，由於剩下不到一週，之後是否能夠微解封，受到外界關注；衛福部長陳時中6日表示，會朝向開放的路，大家身心維持健康在管制下可以內用，不過台北市長柯文哲同一天卻認為，以不吃飯的優先，顯然中央地方不同調。對此，柯文哲7日補充，逆時中不是問題，有無違反科學才是問題。

台北市政府7日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對7家醫院免費PCR首日預約狀況、忠勤專案篩檢情形、幫非法移工打疫苗、醫師李秉穎稱專家會議從沒討論機組員居家檢疫3+11、白宮亞太總監不支持台灣獨立、總統蔡英文稱7月底全台疫苗覆蓋率達25％做回應。

針對712微解封，柯文哲6日對內用看法與陳時中不同調，被外界解讀為「逆時中」，對此，柯文哲回應，重點不是逆時中，「不要逆科學就好！」重點還是要理性務實科學，「逆時中不是一個問題，有沒有違反科學才是問題。」

柯文哲稱，純粹從醫學上來講，既然是飛沫傳染，群聚吃飯是最危險，所以一定是最後開放，如果要開放，應從不脫口罩優先，不需要一次全部開放，可以一步步開放。

柯文哲表示，自己知道這段時間飲食業、夜市受傷慘重，要怎麼透過物流或電商協助業者，恐怕是他們要去思考的，「不過就（新冠肺炎）疫情來講，群聚吃飯還是最危險的。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）