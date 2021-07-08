最新Rt值0.69！防突發事件升、降級　指揮中心擬重訂警戒標準

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

公衛專家提到，台灣社區疫情已連續4週Rt值小於1，加上諸多防疫政策控制下，已達科學解封條件。不過，指揮中心指揮官陳時中表示，數值一直在變動，對於各種看法都給予尊重，對於準則會再研究，避免以單一標準來界定，很容易會因為一個突發事件就要升降級，也會造成社會不安定。

台大公衛學院教授陳秀熙昨日在線上直播提到，台灣疫情已到可獲得控制的Rt <1，且每日的致死率持續下降，康復率增加超過75%，使得解封指數已經到達約0.32。

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陳時中表示，算法有很多種，不過指揮中心的監測也的確是好幾個禮拜Rt值皆小於1，目前數值為0.69，但數據一直變動，學者的看法也都尊重。他指出，本來訂定的警戒標準是每天少於10人不明感染源病例，每週小於3起社區群聚。不過，目前不斷在檢討及研究，避免只用單一的標準，造成後續若有一個突發事件，很容易就要升降級，對社會安定可能也不好。

▲科學上雖已達解封條件，但詳情及實際規範仍有待指揮中心公布。（圖／記者黃克翔攝）

至於科學上雖已達解封條件，但詳情及實際規範仍有待指揮中心公布。行政院長蘇貞昌5日召開擴大防疫會議討論7月12日是否適度放鬆對各行業的管制進行討論。儘管蘇直言，部分縣市仍有零星群聚感染，尚未有解除三級管制的條件，但因應絕大多數縣市疫情已趨緩，各行各業的管制措施有合理調整的空間，請相關部會預為規劃與準備。

陳時中日前也指出，現行高強度的管制措施，在7月13日後可走向開放，如部分餐飲開放內用等，他強調疫情控制是開放關鍵條件，盼生活回歸正軌。

行政院8日召開例行院會，衛福部照慣例報告每週疫情進展，預料陳時中將在會中，就各界關心的解封或是微解封提出因應原則說明。