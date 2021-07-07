快訊／蔡英文哀悼海地總統摩依士：在艱困時期「我們與盟友同在」

記者林彥臣／綜合報導

台灣友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）在私人宅邸遭到暗殺，總統蔡英文在推特上發文表示，代表台灣人民與政府，對摩依士總統過世表達哀悼，願海地第一夫人早日康復，在這個最艱困的時期，「我們與盟友海地同在」

▲總統蔡英文哀悼海地總統摩依士。（圖／翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen twitter）



▲總統蔡英文與摩依士總統合照。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣友邦海地總統摩依士於當地時間7日凌晨，在私人宅邸遭一群講西班牙文的不明人士暗殺人暗殺，海地第一夫人也遭也受傷救治當中。

總理約瑟夫在當地電台證實摩依士遭到暗殺的消息，並聲稱行兇的是一個包含外國分子在內的「武裝突擊隊」。



我國外交部也在推特上表示，我們對於摩依士總統遇刺與第一夫人遭槍傷感到震驚與悲痛。我國政府與台灣人民譴責這類無謂的暴力行為，並在這困難時刻與海地站在一起。

On behalf of the people & government of Taiwan, I want to offer my condolences on the death of Haitian President Jovenel Moïse. We wish the First Lady a prompt recovery, & stand together with our ally Haiti in this difficult time. — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) July 7, 2021

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