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海地總統遭刺亡！政情長年動盪　蔡英文出訪就因維安考量只停留4小時

▲海地總統摩依士曾於2018年訪台。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲海地總統摩依士曾於2018年訪台。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moïse）不幸遇刺身故。事實上，海地政局長年不穩，總統蔡英文在2019年訪問海地時，就因維安考量而未安排過夜，僅短短停留不到4小時。

摩依士在2018年時曾訪問台灣，當時蔡英文以隆重軍禮迎接，並在總統府內舉行雙邊會談；當時，兩國共同簽署聯合公報，雙方達成共識，建立新的夥伴關係。

▼總統蔡英文2019年出訪海地，當時因維安考量並未安排過夜。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文2019年出訪海地，當時因維安考量並未安排過夜。（圖／記者陶本和攝）

另外，我國也針對海地太子港的輸電網計畫，提供新建、改善、電力輸配等建立，這成為海地電力供應的重要施政，也是摩依士在其國內的重要競選承諾。

在2019年時，蔡英文出訪加勒比海友邦，行程規劃中也造訪海地，不過因為該國政局長年處於動盪，而在維安的考量下，並未安排訪團過夜，短短僅停留不到4小時。

較為特別的是，蔡英文當時造訪海地，就曾提出台灣與海地共同推動的「強化海地電網系統計畫」，這也是雙邊重要的合作項目，除了協助海地電力供應，也讓台灣廠商有海外商機。

▼總統蔡英文2019年出訪海地，當時因維安考量並未安排過夜。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文2019年出訪海地，當時因維安考量並未安排過夜。（圖／記者陶本和攝）

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