柯文哲稱被設局騙到環南市場　莊人祥無奈：有告知是開記者會

記者洪巧藍／台北報導

台北市長柯文哲今（7）日晚間自揭2日與衛福部長陳時中、立委林昶佐赴環南市場原以為是開會，結果竟是記者會「原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去」。指揮中心發言人莊人祥受訪無奈表示，指揮中心最初就是通知北市府，指揮官要到環南市場召開記者會，而且並未指定市府由誰出席，「現場連桌子都沒有怎麼會是開會」。

▲CDC及北市府視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）

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環南市場2日爆發多人染疫事件，指揮中心與北市府上午一起前往視察並召開記者會宣布成立聯合前進指揮所，然而後續因為林昶佐批柯文哲相關防疫措施，卻反遭環南市場自治會會長嗆聲「你有來環南市場關心過嗎？」遭外界關注。

柯文哲7日晚間和媒體人趙少康一同直播。柯文哲表示，那天是第一次看到林勝東，自己不是跑攤市長，都不知道林勝東是會長，當天是第一次知道他是誰，半夜發現環南市場41個，早上開晨會，說中央要聯合會議，就找環南市場旁邊找教室開會，對方說要來很多人，後來就去環南市場開會，當時他覺得奇怪，環南市場都已經封住怎麼開會？

柯文哲指出，到那裡的時候，他嚇到，麥克風什麼都準備好了，「等到陳時中拿出他的看板，天啊！原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去，全部陣仗都好了，部長都來了， 農委會、經濟部、衛福部」根本不知道哪些人會來，中央說要開會，他想說感染那麼多，應該要開會，「天啊去的時候陣勢都擺好了，陳時中就講完，Freddy就上去，我才麥克風拿著就被…」。

莊人祥受訪表示，當天知道環南市場狀況，早上開始進行相關聯繫，指揮中心最初就是告知北市府到環南市場召開記者會，並說明指揮官陳時中到場，看市府要派誰一同，並沒有特別指定由誰出席。或許是中間訊息傳遞錯誤，但那個地方連桌子都沒有，不知為何會認為到現場是開會。