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夜闖喬友火場消費死者！5直播主：單純興趣　群聚+侵入民宅慘了

▲5名直播主在頭七當晚，夜闖喬友火場，警方火速傳喚到案。（圖／ETtoday資料照）

▲5名直播主在頭七當晚，夜闖喬友火場，警方火速傳喚到案。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化市喬友大樓7至9樓作為防疫旅館，不料6月30日火警釀成4死22傷的悲劇，就在死者頭七當天，包括沈姓等5名男子竟不顧警消封鎖線，夜闖大樓還直播火場內部慘狀，彰化警方透過監視器蒐證循線傳喚到案說明，5嫌辯稱單純興趣，沒想那麼多，警方訊問後5人依3項罪嫌送辦。

警方在喬友大樓事發後即在現場拉起刑事封鎖線，管制人員進出，火災現場也有消防局的管制線，未料，災後第7天罹難者「頭七」日凌晨，竟然有5人小組直播團隊夜闖大樓，直播內部現況，連參與當天救災的員警都直呼太誇張，喊著出征直播主。

警方馬上進行側錄蒐證，並循線查得個資，一開始根據影片發現現場只有4人，聯繫直播主時，竟還辯稱有注意防疫規定沒有群聚，但警方公布監視器畫面直接戳破謊言，有5人到場直播。

被傳喚到案的沈姓、林姓、李姓、賴姓、周姓共5人，年齡在23歲到41歲間，各是台中、彰化人，他們向警方供稱，興趣夜探荒廢老舊建物，一時沒想到那麼多，當晚從1樓走到6樓。

彰化警分局表示，疫情3級警戒，5人在室內群聚，依違反傳染病防治法開出稽查單，移送縣府裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款；又大樓所有權人已提告當事人無故侵入他人住宅，涉及刑法非法侵入民宅罪嫌；又因大樓是火調現場，5人涉及消防法第 43 條破壞火災現場，警分局聯繫消防局到場開立稽查單，依消防法裁罰最低3000元至1萬5000元罰鍰。

彰化警分局長婁自強強調，防疫當前，還有人無視禁令作出如此違法又誇張的行為，絕對會追究到底，任何人都不應該消費死者，警方會為死者發聲，並聯繫衛生局等相關單位視情節嚴重程度加重裁罰。

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