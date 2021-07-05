喬友罹難家屬婉拒他捻香　防疫館老闆贊成拆大樓：不要讓它再害死人

▲百香果商旅老闆蔡進峰向家屬表達歉意。（圖／記者李忠憲攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓發生大火至今已經進入第5天，業者蔡進峰5日前按照既定行程，上午帶著慰問金與2名員工前往和美殯儀館向倪男拈香，家屬心碎又難過。蔡進峰說，家屬「失去最摯愛的家人」不願讓他上香他可以體諒，他也在現場痛哭失聲，他也是受害者，百香果商旅全都沒了，他不知道要向誰討公道。

喬友大樓大火造成倪男、勇消陳志帆、及印尼看護工妮溪、陳傳道等4人不幸葬身火場，蔡進峰原排定今天要向死者拈香，早上先前往和美殯儀館、中午再到彰化殯儀館、及台中等地，但後來因為檢方傳喚女員工，下午行程作罷。

蔡進峰說，他上午與2名員工前往和美殯儀館，倪男家屬非常難過，沒有讓他拈香，但他感同身受，在現場大聲痛哭，我現在還在貸款，「他們失去家人、我失去財產」，身上還揹了4條人命，這種痛苦我要去跟誰說，只希望現在火調報告趕快出來釐清真相。

蔡進峰說，其實最大要負責的是2樓3樓防火門都沒關，要疏散時濃煙密布，造成人命，要請縣府盡快查清，更贊成縣府拆除喬友大樓，不要讓它再害死人。

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