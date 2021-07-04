喬友大火4死22傷　防疫旅館老闆交保百萬最想做「這一件事」

▲百香果商旅老闆蔡進峰最希望是能到死者靈堂上香，向家屬表達歉意。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／彰化報導

檢警調查喬友大樓大火4死22傷案，百香果商旅老闆蔡進峰涉及過失致死等罪嫌交保100萬元。即使幸運保有自由身，但他4日一整天仍馬不停蹄，接受消防、警察單位約詢及補作筆錄，一整天下來講的話讓他聲音都啞了。對於被害者家屬成立自救會，他表示尊重，也表示一定會找時間去向死者上香，向死傷者家屬表達最哀痛之意。

▲彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

今天上午，喬友大樓受害者親友和律師在彰化縣政府前召開記者會，宣布成立「喬友大火受害者自救會」。自救會控訴彰化縣政府身為建物公共安全的業管單位，也是防疫旅館百香果商旅設置與執行者，該旅館應視為公共設施，業者與員工都應屬於公務員。縣府卻未善盡監督責任導致發生重大意外事件，要求縣政府嚴查火災事故原因，釐清事件真相，呼籲政府還給受害者與家屬一個交代。

遭千夫所指，認為是肇事兇手的百香果商旅老闆蔡進峰，3日才遭檢察官認定涉犯過失致死、過失傷害等罪嫌，諭令交保100萬元。蔡進峰獲保後說，「這政府讓我進退兩難」，旅館房間與員工辦公室位於7到9樓，相對安全，消防員有說「留在辦公室人員是安全的，否則死傷會更大」，才會廣播通知住客是「警鈴測試」，卻變成這種結果，讓他相當無奈。

事發後幾乎沒有進食與休息的蔡進峰，今天上午在接獲消防局通知，前往隊部製作訪談筆錄，協助釐清當時真相。下午又到彰化分局，協助警方釐清相關證人供詞，並補作筆錄，直到晚間7點多才結束。

▲喬友大樓死傷者家屬成立自救會。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，起火點的2樓，除了電表有沒關閉的狀況外，疑似還放有鍋具爐具等物品，並堆放不少雜物。火調人員不敢大意，也逐一採證，盼能釐清究竟是什麼原因導致2樓起火。警方也逐一通知相關人證，希望能透過眾人證詞，釐清火警發生時的現場經過。

蔡進峰晚間表示，偵訊的內容他無法告知，事發時他積極配合消防搜救，請員工分頭行事，員工躲辦公室，他則協助消防人員開房門救住客，並不是外界說的第一時間不顧員工、住客死活。

他表示，對死傷者及家屬感到十分抱歉，雖想抽空去上香慰問，表達歉意，但天天都要配合檢警消調查，聲音都講到啞掉。他會在空檔時，親自到死者靈位上香。至於家屬到縣政府前成立自救會，他都尊重，該負的責任他都不會閃躲，請家屬及社會大眾放心。

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