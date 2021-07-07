張上淳1句「其實救得回來」醫心碎！曝高死亡率主因：DNR不代表放棄

▲醫師盡力搶救，而簽署DNR是家屬經過天人交戰後才能做出的決定。（示意圖／翻攝自田知學臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在5日記者會中指出，國內確診死亡個案年齡偏高，90%超過60歲，其中約20%死亡個案簽署DNR，但有相當比例「其實救得回來」，一番話引發醫護反彈，認為不僅打擊士氣，也再次傷害家屬的心。北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇認為，DNR僅是徵詢患者與家屬意見的過程，真正造成死亡率提高，原因在醫療量能不足。

專家諮詢小組召集人張上淳一句「其實救得回來」，在網路上引起討論，有醫師批評這段話對醫護、家屬都是打擊，指揮官陳時中則緩頰，「DNR是家屬與醫事人員專業意見的選擇，相信（張上淳）不是說這些人救得回來卻故意不救。」

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對於存在爭議性的一句話，姜冠宇醫師昨（6）日也在臉書寫下「邏輯絕對不是這樣，這無疑是打擊第一線人員的士氣與撕裂醫病信任。」他說，DNR放棄急救同意，僅是徵詢患者與家屬意見的過程，真正造成死亡率提高，是疫情指數上升時「醫療資源不足」。

▲專家諮詢小組召集人張上淳一句話引發熱議。（圖／指揮中心）

在疫情發展初期，死亡率本來就會特別高，姜冠宇解釋原因有2個，「案例曝光問題」與「醫療支持不足」，在社區爆發剛曝光時，很多母數藏在社區尚未被發現，因此看到的死亡案例都是其中特別嚴重的；再來，當疫情指數上升時，「世界上沒有一個國家，能夠撐得住疫情爆發時的衝擊」，此時醫療量能不足，才是造成死亡率大幅提升的因素。

姜冠宇以印度慘況為例，最嚴重時氧氣到處供應不足，在墨西哥甚至還發生氧氣鋼瓶出現在黑市高價販售。他也指出，去年武漢疫情實際死亡率曾高達近25%，就是上述因素所造成，然而隨著時間調整，死亡率自然下降，「醫療支持不足還有更細節的點，就是當時醫療系統處置無法達到對病人的最即時、最優化。」

姜冠宇進一步解釋，疫情在5月中旬爆發，6月初瑞德西韋才改由醫院內部給予，在此之前都是寫信予地方衛生局審核，藥物需過一段時間來，當然最好的處置時間很容易錯過。他無奈地說「絕對不是醫師都笨到到病人插管了，才給予瑞德西韋」。

▲醫師認為，DNR僅是徵詢患者與家屬意見的過程，真正造成死亡率提高，原因出在醫療量能不足。（圖／達志／示意圖）

雖然現在有單株抗體處置，藥都配到醫院，卻仍要聯繫指揮中心，姜冠宇不解，「這個會拖到處置時機的流程意義在哪裡？這中間是不是還有太多的不信任？」隨著疫情降溫，對於新冠病人的系統治療更優化，甚至跨科學習，清冠一號都含在對病人處置過程中，不再有2、3人一室，急診也不再那麼擁塞，照護精神也從降低病毒量，轉為提升品質，剩下就是再優化分艙分流下的醫病溝通。

姜冠宇直言，「醫療量能不足，才是新冠病人的死因，DNR不是，請把DNR回歸單純倫理問題。」DNR不代表放棄，或是救治後患者會遭殃而選擇見死不救，「面對醫療需求，沒有同仁會退縮！」每位患者的治療，判斷病情可逆不可逆都是在投石問路，每個照護經驗累積下來都是為後人種樹，病情可逆該做就做，是每一個臨床醫療人員都會有的本能。

台灣新冠死亡率逐漸下滑是趨勢，姜冠宇強調，無須為數字不好看而感到不安，「我們是在作戰，不是模範生比賽，不求勝，但求不敗，勿讓數字被錯誤詮釋，勿讓DNR溝通處置成為病患心中的恐懼。」恐因此否定疫情過程整體醫護的努力。他說，指揮中心作為統領全國抗疫作戰，應更加信任第一線作戰的基層醫療人員。