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6000萬劑疫苗才夠　醫要郭董、台積電、慈濟再各加買500萬劑：NOW

▲▼北市計程車司機開打疫苗，力拼在12天內將兩萬名運匠施打完畢。圖為位於內湖高工疫苗接種站，計程車司機接種疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台大規模接種疫苗，圖為計程車司機施打情形。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

萬芳醫院精神科醫師潘建志今天（7日）表示，「現在就超前部署吧，NOW，台灣要6000萬劑疫苗才夠」，郭董郭台銘、台積電、慈濟除了原來500萬劑，請各自再加買500萬劑，這樣3000萬劑加上總統蔡英文手上的3000萬劑，就有6000萬劑了。他認為，若疫苗打不完可送給友邦。

「遠見， 台灣防疫要搶先一步！」潘建志今在臉書說，以色列兩劑最強輝瑞/BNT疫苗打完，城市解封，對上史上最毒雙重突變Delta印度種病毒，最新戰報是疫苗在預防感染有效性下降至64%，預防住院有效率還有93%，少數住院的幾乎沒有人死亡。

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潘建志指出，真實世界的數據對台灣的啟示是未來半年，充滿Delta變種的世界裡，打疫苗能讓你不得重病不會死，但打了兩劑也「無法阻止你不要感染給家人朋友」。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

潘建志分析，在Delta R0=6情況下達到群體免疫，需要疫苗打到人口的86%覆蓋率，同時要加上「第三劑把保護力拉到90%」，才能避免大流行封城的經濟損失；算起來台灣應該需要2300萬人x86%x3劑=6000萬劑疫苗，混打也可以。

潘建志說，「現在就超前部署吧，NOW，台灣要6000萬劑疫苗才夠」，郭董郭台銘、台積電、慈濟除了原來500萬劑，請各自再加買500萬劑，這樣3000萬劑加上總統蔡英文手上的3000萬劑，就有6000萬劑了。

潘建志認為，你看加拿大3800萬人，不也買了1億劑疫苗，打不完疫苗可以送友邦，「讓我們小國小民也可以好國好民地做疫苗外交吧，教練，讓我們手握滿滿的疫苗，大聲對世界再叫一次：Taiwan Can Help！」

我國目前已採購的疫苗包括AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，聯亞、高端兩家國產疫苗預採購各500萬劑，另向COVAX平台採購476萬劑。目前COVAX到貨的兩批都是AZ，但我國從美國、日本獲贈疫苗，也讓庫存量大幅提高。

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