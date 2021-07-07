6000萬劑疫苗才夠　醫要郭董、台積電、慈濟再各加買500萬劑：NOW

▲全台大規模接種疫苗，圖為計程車司機施打情形。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

萬芳醫院精神科醫師潘建志今天（7日）表示，「現在就超前部署吧，NOW，台灣要6000萬劑疫苗才夠」，郭董郭台銘、台積電、慈濟除了原來500萬劑，請各自再加買500萬劑，這樣3000萬劑加上總統蔡英文手上的3000萬劑，就有6000萬劑了。他認為，若疫苗打不完可送給友邦。

「遠見， 台灣防疫要搶先一步！」潘建志今在臉書說，以色列兩劑最強輝瑞/BNT疫苗打完，城市解封，對上史上最毒雙重突變Delta印度種病毒，最新戰報是疫苗在預防感染有效性下降至64%，預防住院有效率還有93%，少數住院的幾乎沒有人死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘建志指出，真實世界的數據對台灣的啟示是未來半年，充滿Delta變種的世界裡，打疫苗能讓你不得重病不會死，但打了兩劑也「無法阻止你不要感染給家人朋友」。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



潘建志分析，在Delta R0=6情況下達到群體免疫，需要疫苗打到人口的86%覆蓋率，同時要加上「第三劑把保護力拉到90%」，才能避免大流行封城的經濟損失；算起來台灣應該需要2300萬人x86%x3劑=6000萬劑疫苗，混打也可以。

潘建志說，「現在就超前部署吧，NOW，台灣要6000萬劑疫苗才夠」，郭董郭台銘、台積電、慈濟除了原來500萬劑，請各自再加買500萬劑，這樣3000萬劑加上總統蔡英文手上的3000萬劑，就有6000萬劑了。

潘建志認為，你看加拿大3800萬人，不也買了1億劑疫苗，打不完疫苗可以送友邦，「讓我們小國小民也可以好國好民地做疫苗外交吧，教練，讓我們手握滿滿的疫苗，大聲對世界再叫一次：Taiwan Can Help！」

我國目前已採購的疫苗包括AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，聯亞、高端兩家國產疫苗預採購各500萬劑，另向COVAX平台採購476萬劑。目前COVAX到貨的兩批都是AZ，但我國從美國、日本獲贈疫苗，也讓庫存量大幅提高。