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疫苗預約系統可選廠牌　醫288字解析「1狀況」排了也等不到

記者黃翊婷／綜合報導

行政院政務委員唐鳳籌備的「疫苗意願登記預約系統」6日啟動，每一週會開放同一品牌疫苗預約。兒科醫師楊為傑7日在臉書PO文呼籲，雖然預約系統可以挑選品牌，也可以預期某些品牌會比較熱門，但應該還是會依據實際到貨量分配，「能夠早點打到的，就是好疫苗。」

▲▼0706 計程車施打疫苗。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣疫苗劑量仍不足。（圖／記者黃克翔攝）

楊為傑在臉書《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》PO文中提到，第九類18歲至64歲的高風險慢性病患者，和第十類50歲至64歲無特殊疾病的人員，可以使用「疫苗意願登記預約系統」進行預約，同時也能挑選品牌，但可以預期的是，某品牌一定會比較熱門，「請大家要記得，熱門品牌的總數量是比較少的，能夠早點打到的，就是好疫苗。」

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楊為傑建議，如果民眾對疫苗的品牌有特殊疑慮，可以先跟醫師討論後再決定，不要執著去挑一個可能完全排不到的品牌，那有排跟沒排都一樣，例如某品牌的疫苗只有300萬劑，卻有800萬人挑選，顯然會有八分之五的人怎麼也等不到，「要知道這個挑選，感覺好像挑了就有，但一定是會根據實際的到貨量分配。疫苗跟數學一樣，沒有就是沒有，不會因為系統上多點一些，就跑出來。」

▲▼公費疫苗意願接種登記。（圖／記者趙于婷翻攝）

▲公費疫苗意願接種登記，並非有做就一定符合資格。（圖／記者趙于婷翻攝）

至於「疫苗意願登記預約系統」該怎麼使用，指揮官陳時中6日說明試辦時程，7月6日離島、外島開始試行登記，7月8日離島、外島開始試行預約，7月13日全國第九、十類民眾登記，7月下旬全國第九、十類民眾開始分批預約。

根據唐鳳提供的預約流程，進入1922.gov.tw網站後，第一步要輸入身份證、健保卡號碼、手機號碼、希望接種行政區和希望接種疫苗種類，符合第九類和第十類且疫苗量足夠的前提下，預約民眾就會收到簡訊。

預約時段可在預約網站或健保快易通選擇，另外，也可做實體預約，民眾只要拿健保卡到超商、藥局或衛生所，一樣可以持卡預約，可選擇希望施打的地點和時段，在網站上隨時可做更改預約，不過若是預約未到，就需要等下一輪開放時間，重新預約。

陳時中也提醒，有做意願登記不一定符合施打資格，年齡的標準很清楚，重病、罕病和慢性病患者也有定義，意願登記後，1922會簡訊通知符合資格的民眾，並非登記有意願就一定符合資格。

18~64 + 高風險慢性病的患者 50~64...

白袍旅人-兒科楊為傑醫師發佈於 2021年7月6日 星期二
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