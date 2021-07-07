贈台237萬疫苗！日本國安策略曝光　副防衛大臣：我們是兄弟

▲日本副防衛大臣Yasuhide Nakayama。（圖／翻攝自Hudson Institute Youtube頻道）

記者徐政璿／台北報導

日本政府繼6月4日提供台灣124萬劑AZ疫苗外，明（8日）再將113萬劑AZ疫苗運抵台灣，總劑量達237萬。在這一連串大動作挺台之際，日本副防衛大臣中山泰秀近日（Yasuhide Nakayama）在談及日台關係時也表示，「台灣和日本不只是朋友，而是兄弟、家人，我們非常親近」。

日本副防衛大臣中山泰秀（Yasuhide Nakayama）6月28日與美國華府智庫哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R.Weinstein）對談，主題為「日本國家安全策略的轉變」（Transformation of Japan’s Security Strategy）。

中山泰秀特別提及中國帶給亞太地區的壓力，他表示，中國和俄羅斯聯手對世界局勢造成的威脅日益升高，而很重要的一點是要「覺醒」（wake up），認知到北京當局對台灣施加的壓力，並且應保護台灣作為一個「民主國家」、「民主國家必須保護民主國家」。

對於日本如何看待台灣面對的威脅？中山泰秀說，日本和台灣在地裡位置上非常緊密，「台灣和日本不只是朋友，而是兄弟、家人，我們非常親近」；他舉例，若台灣發生什麼事，靠近台灣的沖繩將會首當其衝，而美軍及其軍眷就駐紮在沖繩。

中山泰秀表示，他觀察到，解放軍戰艦過去時常穿越台灣海峽，到現在繞行到台灣東部，「這意味著他們要包圍台灣，如果是我是台灣人，會感受到壓力」；就地緣政治而言，台灣跟日本就像眼睛跟鼻子的距離，非常非常接近。

中山泰秀也點出中國日益膨脹的威脅，包含於太空、導彈科技、網路領域，還有核武和常規軍備力量，並指出在中國國家主席習近平的領導下，中國的意志與想法更加具有侵略性，「所以醒來，我們必須警醒。」

對於接下來如何因應中國崛起，中山秀太說，有必要公開中國和俄國的威懾行為，俄國侵入了日本宣稱的領域以及美國夏威夷的領域內，分別進行軍事演習，「你們可以看到中國和俄國互相合作，他們會在我們與鄰國周圍進行聯合軍事演習」，他希望看到美國「強大、強大、再強大。」