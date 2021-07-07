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莫德納夯！苗栗即將開打「預約額搶光」　累計近5萬人打完疫苗

▲苗栗縣政府表示，截至6日止已完成4萬9466人次接種，而7、8日莫德納疫苗接種，也已全數預約完畢。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣政府表示，截至6日止已完成4萬9466人次接種，而7、8日莫德納疫苗接種，也已全數預約完畢。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣7日無新增新冠肺炎確診案例，縣府再次呼籲，民眾仍在全民還無法開打疫苗之前，各項防疫作為不能鬆懈，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所；另外，苗縣6日止已完成4萬9466人次接種。7、8日莫德納疫苗接種也已全部預約完畢，請有預約民眾依約定時間準時前往施打疫苗。

苗栗縣政府表示，接種疫苗規劃方面，截至7月6日止已完成4萬9466人次接種，其中75歲以上長者累計施打2萬1647人次；65歲至74歲的長者累計施打3330人次。而7、8日莫德納疫苗接種更是已全部預約完畢，請有預約民眾依約定時間準時前往，縣府將依中央撥配疫苗數量滾動式調整醫療院所疫苗劑量。

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縣長徐耀昌指出，行政院政務委員唐鳳設計開發之「疫苗施打意願登記與預約系統」，採線上1922.gov.tw或手機app「健保快易通」預約，或者持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，並於離島進行試辦，後續視試辦2週之成效後，再推動至全國，至於疫苗配撥安排，現階段以毎週提供單一品牌疫苗預約為原則，後續視疫苗到貨情況再行研議調整，請民眾稍待。

徐表示，針對第七類優先接種對象認定及疫苗配發施打作業，中央依各專案主管部會造冊人數陸續進行疫苗核撥作業至本縣，將依專案疫苗到貨情形進行施打。

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