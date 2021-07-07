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醫喊「分區解封」：有人說全台是一日生活圈！歹勢卻非一日感染圈

記者陳俊宏／綜合報導

隨著三級警戒期限7月12日將至，民眾關心是否解封，6日新增27例本土確診，再創這波疫情以來新低。對此，福部草屯療養院醫師沈政男認為，為何不能分區解封，「有人說，『全台是一日生活圈』！歹勢，卻非『一日感染圈』！」

沈政男在臉書說，6日最重要議題其實是解封，看起來指揮中心已經在考慮內用的可能了，這其實是穩健而非冒進的作法。

沈政男指出，解封必須依照科學，而不是被直覺與情緒牽著走，既然，要各行各業分別解封，為何不能分區解封？有人說，「全台是一日生活圈」！歹勢，卻非「一日感染圈」！

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▲▼夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

▲▼台北夜市微解封吸引許多民眾排隊買美食。（圖／記者宋良義攝）

▲▼夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

沈政男表示，你去看確診分布，是不是以萬華熱區呈現同心圓，越到南部案例越少？既然如此，從染疫風險較低的地方先解封，不就跟各行各業分別解封一樣，是一種以風險管理為依據的分級解封嗎？

對於清零問題，沈政男說，他一再強調，大家不要忘了去年台灣是怎麼清零！那時也有好多專家學者說，喔，零確診是因為篩檢不夠！沒有抓出黑數！事實證明，只要你持續圍堵，零星黑數最後還是會熄滅，不會死灰復燃。

針對7/12可能微解封，指揮中心指揮官陳時中指出，希望在7/12之後能有好的預防措施，再加上應變能力，在高強度管制下，才能走向比較開放的路，現在只能根據目前疫情做判斷，最終還是要看7/12整體疫情情況才能做決定，不過基本上，餐廳內用某種程度放寬，的確是目前規劃方向。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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