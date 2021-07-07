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雲南增15例本土確診　瑞麗祭最嚴封城令：全城居家隔離禁外出

▲雲南瑞麗祭最嚴封城令，全程民眾一率禁止外出，實行居家隔離。（圖／CFP）

▲雲南瑞麗祭最嚴封城令，全城民眾一率禁止外出，實行居家隔離。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

雲南省衛健委今（７）日通報，新增本土確診病例15例，其中2例為無症狀感染者轉確診，無症狀感染者2例，境外輸入無症狀感染者1例。對此，疫情風暴中心的瑞麗市宣布，自7日零時起，主城區所有民眾實施居家隔離，不得外出，解封時間視疫情另待通知。

▲雲南瑞麗祭最嚴封城令，全程民眾一率禁止外出，實行居家隔離。（圖／CFP）

▲瑞麗民眾搶在全城居家隔離實施前購買生活物資。（圖／CFP）

雲南瑞麗市3日內新增超20名確診病例，數字持續攀升，疫情蔓延再度拉響警報。包括雲南省委書記及中央指導組都已先後進駐，要將這座邊境小城的疫情控制住。

有鑒於疫情有升溫趨勢，瑞麗市疫情防控指揮部昨（6）日緊急發出通知，要求主城區所有民眾一律居家隔離，實行封閉管理，解除時間視疫情另行通知。

通報指出，居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課。除保供超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業僅可提供外賣配送服務。

管制期間可以外出者包括，保障防疫、醫療服務、城市運行、值班執勤、保供人員、外賣配送員、志願者等人員，可持特定通行證在全市通行。

居家隔離期間，相關生活物資由市指揮部組織保供企業配送到戶。對於違反規定擅自開門經營的場所堅決關停，對擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定的人員，由公安機關依據《治安管理處罰法》進行處罰。

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