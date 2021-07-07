疫苗何時輪到你一次看！郭董台積電BNT衝刺中　40歲有望10月開打

記者黃翊婷／綜合報導

行政院政務委員唐鳳6日親自到中央流行疫情指揮中心說明疫苗預約系統，開放第九類和第十類民眾預約，加上日本捐贈的113萬劑與自購的62萬劑AZ疫苗到貨，以及台積電、永齡基金會購買的1000萬劑BNT疫苗（傳聞8、9月抵台），到時國內總疫苗劑量可達到1703.55萬劑，50歲至64歲的族群有望在9月開打，接下來40歲至49歲的族群也有機會打到疫苗。

▲台北市市場攤商擴大施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

根據中央流行疫情指揮中心公布的十大類疫苗接種對象，共有1492.4萬人，而我國目前的疫苗數量加上今、明兩天陸續到貨的175萬劑疫苗，總計約有701.55萬劑，但還是不夠全數施打。不過，關於外界傳聞台積電和郭台銘所屬的永齡基金會各自採購500萬劑BNT疫苗（共1000萬劑），總統蔡英文6日在總統府發表談話時，表示鴻海、台積電洽購的BNT疫苗工作，正在積極進行中，期待盡快抵台，投入施打行列。

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有知情人士曾透露，台積電和永齡基金會洽購的1000萬劑疫苗，有望在8、9月運抵台灣。若以9月底為基準計算，加上立陶宛捐贈、預計9月底抵台的2萬劑疫苗，到時國內的疫苗總數可達到1703.55萬劑，不僅完全覆蓋十大類疫苗接種對象1492.4萬人，還多出211.15萬劑。

▼▲第一類及第二類估計人數有改動，最新統計為第一類共52.8萬人、第二類共16.6萬人。（圖／記者曾筠淇製、指揮中心提供）

也就是說，排在第十類的50歲至64歲族群，最快有望在9月底開打疫苗。如果以年齡層繼續往下類推，根據內政部統計，全台45歲至49歲共有176萬人，加上1492.4萬人，共計1668.4萬人，仍在1703.55萬劑的覆蓋範圍內，也許有機會在10月開打；而40歲至44歲共有201.6萬人，雖然相加總人數已經超過疫苗總劑量，但應該還是有部分40歲至44歲的人可以打到疫苗。

▼▲加上日本、立陶宛捐贈以及自購疫苗，還有台積電和永齡基金會洽購的1000萬劑疫苗，國內疫苗9月可達到1703.55萬劑，40歲至49歲的族群也有機會打到。（圖／曾梓倩製、取自內政部網站）

至於行政院政務委員唐鳳籌備的「疫苗意願登記預約系統」，指揮官陳時中6日說明試辦時程，7月6日離島、外島開始試行登記，7月8日離島、外島開始試行預約，7月13日全國第九、十類民眾登記，7月下旬全國第九、十類民眾開始分批預約。

陳時中強調，有做意願登記不一定符合施打資格，年齡的標準很清楚，重病、罕病和慢性病患者也有定義，意願登記後，1922會簡訊通知符合資格的民眾，並非登記有意願就一定符合資格。

根據唐鳳提供的預約流程，進入1922.gov.tw網站後，第一步要輸入身份證、健保卡號碼、手機號碼、希望接種行政區和希望接種疫苗種類，符合第九類和第十類且疫苗量足夠的前提下，預約民眾就會收到簡訊。

預約時段可在預約網站或健保快易通選擇，另外，也可做實體預約，民眾只要拿健保卡到超商、藥局或衛生所，一樣可以持卡預約，可選擇希望施打的地點和時段，在網站上隨時可做更改預約，不過若是預約未到，就需要等下一輪開放時間，重新預約。