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各國疫苗進度一次看！全球施打32.5億劑　COVAX分發逾1億劑

▲▼英國,新冠,接種疫苗。（圖／路透）

▲全球32.5億劑疫苗已施打。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界各國力拚擴大疫苗覆蓋率，讓國家儘早解封開放，恢復經濟活動和日常生活，但各國和組織進度不一，以下統整7月至今疫苗分配和進度。

綜合外電報導，COVAX於週二（6日）達成分發1億劑疫苗給參與的135個國家或地區的里程碑；法新社統計，全球至少216個國家和地區已經施打疫苗，總數為32.5億劑，而在世界銀行定義的高收入國家中，每100人中接種84劑，在最貧窮的29個國家中，每100人僅接種1劑。

COVAX正試圖將疫苗送至委內瑞拉手上，此前委內瑞拉因付款未完全導致疫苗配送流程卡關，但和美國是死對頭的委內瑞拉總統馬杜洛（Maduro），因為遭到美國制裁，導致瑞士銀行阻擋了最後4筆款項，而馬杜洛4日下最後通牒，表示若不把疫苗送到南美國家來，委內瑞拉就會要求退回全部款項。

歐盟執委會發言人接受路透社採訪時表示，已經追加3670萬劑嬌生疫苗。根據歐盟簽訂的合約，除了原先採購的2億劑疫苗外，還可以再加購2億劑，此次歐盟的追加彰顯了對僅需注射單劑的嬌生疫苗有一定信心，不過追加的疫苗數和合約允許的疫苗數存在頗大的落差，也透露出歐盟中部分國家對嬌生採取的謹慎態度，該官員也拒絕透露哪些國家向嬌生加購疫苗。

美國方面，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）6日公布的數據，全美分發疫苗數量逾3億8306萬劑，其中超過3億3121劑已施打，55%人口已接種1劑，47.5%人口完全接種，成年人中67.1%已接種1劑，58.3％已完全接種。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，美國將為瓜地馬拉提供150萬劑莫德納疫苗，該批疫苗是拜登總統先前承諾分配給全球的8000萬劑疫苗的一部份。

英國政府數據顯示，82.6%成年人口已接種1劑疫苗，64.3%已經完全接種。儘管Delta病毒來勢洶洶，首相強生和英國政府仍宣布，移除所有防疫限制，包括戴口罩在內。

非洲和加勒比海方面，非洲聯盟表示嬌生疫苗和COVAX若能達成承諾的話，非洲將有800萬人口能夠受惠。由15國組成的加勒比共同體（Caricom）和非洲聯盟合作。

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