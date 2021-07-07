榮總醫推「爽約劑」比殘劑預約實在　讓養家活口的人提早打疫苗

記者黃翊婷／綜合報導

由行政院政務委員唐鳳主導的「疫苗預約系統」6日啟動，雖然今日（7日）會有62萬劑自購的AZ疫苗運抵台灣，但國內年長者對AZ疫苗接種意願低落。台中榮總呼吸加護病房主任傅彬貴醫師曾在臉書PO文呼籲開放「爽約劑施打」，讓負責養家活口的中年人提早接種疫苗，會比施行殘劑預約實在。

▲台北市力拚在12天內替2萬名計程車司機施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝，下同）

日本6日宣布追加提供台灣113萬計AZ疫苗，預計7月8日送抵；另外，我國自購的62萬劑AZ，也會於7月7日運抵台灣，一共175萬劑疫苗都將在本週到貨。

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但對於疫苗施打對象，台中榮總呼吸加護病房主任傅彬貴醫師5日曾在臉書PO文呼籲，應該開放「爽約劑施打」，畢竟醫護人員全副武裝出動是社會成本，如果預約者沒有按時出現，則視同爽約放棄，把機會讓給苦苦等候的50歲以上成年人，也就是讓負責養家活口的中年人提早接種疫苗，並持續下修施打年齡，早日將疫苗施打率拉到30％，這會比施行殘劑預約實在。

▲部分年長者堅持等到莫德納疫苗開打，也不願意接種AZ疫苗。

其實，關於許多年長者接種疫苗意願低落一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也曾在5日提到，疫苗接種類別是由主管單位造冊，而造冊裡面基本分工原則類別是中央訂的，造冊原則是主管單位，實際執行單位是根據主管單位給的原則進行造冊，列出來後主管單位會根據整體被列為類別裡放配的量，再稍微去看一下輕重緩急百分比來做。

陳時中說，經常有些主管單位會有「掛一漏萬」的情況，若還有餘裕也許會考量先後順序、緩急輕重，但是一定沒有辦法做到一百分，每個人都覺得自己的行業有相當程度重要性，只能達到一部分滿意程度。

若是AZ疫苗真的都沒人打，陳時中坦言，下一波馬上做意願調查，看看目前哪些疫苗真的沒人打，若有當然會拿出來往下開放，沒有道理放在那裡等。