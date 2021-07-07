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苦苓曝高雄打疫苗「多幸福」　台北里長羨慕：等4天才有復康巴士

高雄巨蛋接種站有音樂現場演出，撫慰長輩接種疫苗的緊繃行緒。（圖／翻攝自史哲臉書）

▲高雄打疫苗的體驗「很幸福」，讓市民的滿意度非常高。（圖／翻攝自史哲臉書）

記者林彥臣／綜合報導

台灣控制本土疫情的最後一哩路，就是拚疫苗施打率，現在台灣也正式進入「大疫苗時代」，全台各縣市除了要加速拚疫苗覆蓋率之外，更要比較哪位市長對市民的服務更加貼心、到位。作家苦苓就在談話性節目《新聞挖挖哇》上，分享在高雄打疫苗有多幸福的經驗，讓台北里長也羨慕。

苦苓分享帶82歲岳母打疫苗經驗，車子開到定點，就有警察、志工引導，然後到一個很大的冷氣房裡坐著，不久之後醫生過來問幾句話，問完就開始打針，全部到結束15分鐘，「坐在冷氣房裡，動都不動」。

▲▼苦苓在節目上大談在高雄打疫苗有多幸福。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲苦苓表示，長輩打疫苗，坐在冷氣房裡15分鐘，動都不用動就結束了。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

苦苓強調，「最重要的是，沒有任何一個人需要去上網預約，或者打電話，在家裡通知單就寄來了」。

苦苓還說，高雄的思考周密到，接種點附近紅線、黃線全部開放停車，警察也在旁邊協助顧車，讓老人家不用走很遠，如果是沒有人載的老人家，去跟里長登記，計程車免費接送，「在高雄打疫苗是這樣的打法，你說大家會不會很滿意？」

苦苓還特別舉例，不但交通不便的派車去接，行動不便的到府上去施打，如果是像那瑪夏的偏鄉，醫生開車過去直接到他家去施打疫苗。

▲▼苦苓在節目上大談在高雄打疫苗有多幸福。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

▲華興里里長羨慕高雄打疫苗的服務，台北的接種設在斜坡上，第一時間還沒接駁車。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

另一位來賓「華興里里長」陳峙穎表示，差別真的很大，他一直很羨慕其他縣市有防疫計程車、防疫公車接送的服務，可是台北不但沒有，挑選地點還出狀況，像是地點在斜坡上，第一時間還沒有接駁車，還是里長們去反應，才生出接駁車。

陳峙穎說，雖然有接駁車，可是一些輔具族、輪椅族也沒辦法上接駁車，隔了4、5天才生出復康巴士。

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