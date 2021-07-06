房客小孩大考拿超高分！霸氣房東喊「4年房租全免」...網友跪了

▲有房東為祝賀房客兒子拿高分，竟霸氣喊「4年房租全免」。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

別人房東總不會讓人失望！大陸山東一名家境清寒的考生近日在高考（台灣稱大學指考）中，考取了608分的優越成績，不僅讓他的父母十分開心，他們租屋處的房東更為了表示祝賀，竟送給他們一家「4年房租全免」的大禮，以祝福這名考生，讓不少網友看了直呼「太羨慕了！」

根據陸媒《網易新聞》報導，廣東省中山市的一處大樓住宅外，近日懸掛著兩條紅色的布條，上面寫著：「恭喜本樓租戶之子廣東高考取得608分的優異成績，為表示祝賀房東決定為該住戶免房租4年。」除此之外，大樓門口也高調的貼了一張相同內容的紅色海報。

報導指出，這名考生的父親在五金廠工作，考生則在另一城市念書，母親為了就近照顧，於是也在該城市工作，一家人分隔兩地。而考生的父親向一名張姓房東已租屋10年，每月租金雖只有220元人民幣（約台幣950元），房租也從未漲過，但他生活也相當節儉，並且時常會提到兒子「成績還不錯」，顯示時時刻刻掛念著遠方的家人。

到了高考放榜當天，考生父親一得知兒子考取了608分的優異成績後，連忙將這則好消息分享給房東，而房東對此也相當高興，並主動表示願意免除他們未來4年的房租。房東認為，考生一家都在外地工作，難以在求學路上給予支援，因此能考取如此高分實屬難得，除了為他們感到開心外，也應該實質的減輕他們一家人的負擔。

此外，房東還請工人特別在大樓外掛上布條，誇張的祝賀方式馬上讓這件事在網路瘋傳，不少網友紛紛大讚「太羨慕了」、「中國好房東」。對此，這名房東僅表示，「這只是一點點心意，微不足道。這一家三口的努力，值得大家學習。」