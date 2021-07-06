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陸籃協公布東奧3X3男籃名單　職業球員取代前隊長鄭毅挨轟

▲大陸籃協公布東京奧運3X3男籃參賽名單惹議。（圖／翻攝新民晚報）

▲大陸籃協公布東京奧運3X3男籃參賽名單，前隊長鄭毅（10號）落選。（圖／翻攝新民晚報）

記者魏有德／綜合報導

大陸籃協2日公布參加東京奧運3X3男籃的最終名單，由身高211公分的CBA廣廈隊長胡金秋領銜出征。不過，為大陸拿下奧運資格立下汗馬功勞的前隊長鄭毅最終卻落選，取而代之的是僅隨隊訓練未滿1個月的職業選手高詩岩，引起輿論熱議。不少網友甚至在運動論壇上痛批「卸磨殺驢」、「過河拆橋」，不少媒體也先後發出不平之鳴。

▲大陸籃協公布東京奧運3X3男籃參賽名單惹議。（圖／翻攝新民晚報）

▲鄭毅替大陸3X3男籃取得奧運資格立下汗馬功勞。（圖／翻攝新民晚報）

《新民晚報》報導，鄭毅在中國籃壇並不出名，連CBA都沒打過。但在中國三人籃球界，鄭毅可是一位功勳隊員，為中國三人男籃獲得奧運資格立下汗馬功勞。

鄭毅身高196公分，主打前鋒，他自2018年進入大陸3X3男籃國家隊後，長時間內都是大陸積分最高的隊員，2019年的積分甚至是亞洲第一。而3X3代表隊取得奧運資格得看球隊積分，大陸的積分皆是鄭毅等隊員一場場比賽打下的江山，直至取得奧運資格後，一直作為主力的鄭毅卻落選最終名單，讓不少球迷難以接受。

面對外界質疑，大陸3X3男籃主教練劉震表示，考慮到同位置及國際賽、奧運對手分析，鋒線方面入選的是世界積分排名更高的李浩南及顏鵬，鄭毅則因排在第三名而落選，「即使後衛高詩岩沒入選，也不代表前鋒鄭毅就能入選，因為兩人位置不同，不是直接競爭者。」

大陸3X3男籃最終名單之所以受到外界關注，除人選引起球迷不滿，也有人質疑是大陸全運會利益分贓下的結果。最終名單顯示，4名正選球員是胡金秋、李浩南、顏鵬和高詩岩，替補則是陳培東和劉恆驛。

其中，總教練劉震來自山東，替補的兩人陳培東和劉恆驛皆為山東隊員，再加上最後補上的高詩岩也來自山東。按大陸體育總局相關規定，奧運晉級前八名的項目，能替所屬體育局得到一塊全運會金牌，也難怪球迷會把矛頭指向籃協暗盤操作，同時替落選的前隊長鄭毅抱不平。
 

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