留學遭盤查、原機遣返　美拒簽500名陸理工研究生

▲近日，500多名大陸理工科研究生申請赴美簽證時被美方拒簽。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

川普執政時期，禁止大陸軍工背景學生赴美就學，如今，拜登上任情況似乎沒有改變。綜合陸媒消息稱，近日有500多名大陸理工科研究生申請赴美簽證時被美方拒簽，甚至在機場被超時盤問、原機遣返。

《澎湃新聞》指出，拜登政府順應美高校要求，希望招生大量大陸留學生，保證學費收入。近日，有500多名大陸理工科研究生申請赴美簽證時，被美使領館以不符合美「《移民和國籍法》第212條(f)款及第10043號總統令」為由拒簽。

報導指出，這些學生已經串連發出聯名信，要求美方切實解決對大陸學生被打壓的問題。據美學術機構統計，大約每年有3000至5000名理工科大陸研究生以及目前在美訪學的大批理工科學者赴美簽證將受到影響。

▲大陸500多名學生都是申請赴美攻讀博士或碩士學位的研究生（示意圖／取自Pixabay）

據了解，這500多名學生均為申請赴美攻讀博士或碩士學位的研究生，大部分學習電氣電子工程、計算機、機械、化學、材料科學、生物醫學等理工類專業。

許多學生已經申請好就讀的美國高校，包括哈佛、耶魯大、加州大學伯克利分校、麻省理工學院等知名大學，約四分之一學生獲得了美方獎學金，絕大部分學生辦理簽證的時間是在美新政府上台後。

報導稱，據知情人士透露，拜登政府上台以來，還是經常發生赴美學者和留學生簽證受阻或遭到拒簽，在機場被無故長時間搜查盤問甚至原機遣返，在美期間遭到騷擾、無理扣留或安全部門約談等事件。