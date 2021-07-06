房客拒搬家辯：已繳520萬租金　房東怒告結果出爐

▲王姓房東將北市房子以每月2萬租給陳姓女房客，豈料她收不回房子只好告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

遇上租屋蟑螂？北市王姓女房東將房子每個月以2萬元出租給陳姓女房客，前年向房客表示，有自用需求不再續租。豈料陳女在租期屆滿後，仍堅持不還房子，讓她氣得告上法院。審理時，陳女稱「歷年支付租金達520萬」並要求房東等她找到新租屋處再搬。士林地院審理後，認陳女應將房屋騰空返還，返還前每月仍須繳2萬元租金。

王姓女房東主張，1999年12月15日起，陳姓女房客向她父親以每個月1萬8承租房子，租賃期限1年，租賃契約為1年

1簽。日前父親將房子移轉登記給她所有，仍由父親將該房子續租給陳女，並收取租金每月2萬元。

父親與陳女在2019年12月15日簽訂最後一次租約，向陳女表示，有自住需要所以要將房子收回不再續租。豈料陳女在租期屆滿後，仍堅持不返還該房子，讓王姓女房東認為她受到相當租金的損害，氣到提告。

陳女提出抗辯稱，她承租該房子已經20年了，從2000年每個月都繳租金2萬元，至今已支付租金達520萬了；同時她也表示雖然租約在去年12月15日就屆期終止，但房東至少要等她找到新的租屋處後再要求她搬走及返回房屋吧。

法院審酌陳姓女房客雖然在租約到期仍未將房子歸還，但仍按月繳交2萬元租金，而房東也收受實際2萬元利益。房東因房客占用房屋所受相當租金的損害，應每月2萬元計算為當。

陳姓女房客辯稱她承租該房屋已經20年，歷年繳交租金達520萬元，甚至認為房東應該要讓她找到新的租屋處才能要求搬家。法官認，租約屆期終止後，陳姓女房客並無正當理由使用該房，這樣的抗辯只是為了讓房東不得請求返還房屋，屬空言主張。

士林地院言詞辯論終結後，認陳女應將房屋騰空返還房東，尚未歸還前應按月15日前給付2萬元租金；訴訟費用由陳女負擔。

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