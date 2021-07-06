房東領不到紓困！喊「生活困難」漲租2000　他傻眼：十幾間在收租唉

▲房東一理由就要漲租2千，房客收訊息傻眼：「她還十幾間房在收租唉」。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

全國進入三級警戒後，網路上可以看見許多房東與房客共體時艱、主動替房客降租的暖心故事，不過有一名網友的經歷卻完全相反。這名網友日前收到房東太太通知，房子續租必須要漲價2千元，原因是「（房東太太）無法領紓困補助」，讓他聽了非常傻眼。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他的房東太太日前傳訊息告知，下一個月的租約到期後，如果要續租「房租會調漲2000元」，原因是房東太太覺得，他目前還有在上班工作，想說多付2千房租看行不行。

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對話截圖可以看見，房東太太說「你（原PO）不是還有在上班嗎，現在疫情，阿姨沒辦法領紓困，生活會有點困難，不好意思」、「如果沒有要續租，也可以跟阿姨說，阿姨再找其他房客，不好意思」。

原PO看了就感嘆，現在不要說降房租了，房東沒有漲租就應該珍惜了，也爆料「我住這一整棟三層十幾間，全都是房東太太（在收租）的」，訊息中的生活困難，讓他非常不解。

▲房東表示，原PO如果要續約，要調漲房租2000元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其他網友看了文章紛紛表示，「沒領到紓困金就找房客下手，未免太狠了吧」、「她還買了另外十間在投資，當然生活過不去了」、「會不會只針對你啊，我覺得搬走比較好」、「不漲或漲租都很正常啊，降租是人情」。

也有人說，「房東本來就沒有降租的義務，而且他還是合約到期才調，算好房東了」、「合約到期漲房租，你可以選擇不租」、「房東本來就有升降租金的權利，何必公審房東，今天房東有自己的經濟壓力都不行，有房就一定是有錢人嗎」。

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