快訊／北市虎林街永春市場遭縱火！疑妻外遇堵攤商「丟汽油彈」持刀砍人遭制伏

▲北市虎林街永春市場內晚間驚傳民眾縱火，所幸火勢未釀人員傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來台北市虎林街因傳出有新冠肺炎（COVID-19）確診案例引發輿論關注！6日晚間台北市虎林街永春市場內發生一起疑似攤商感情糾紛造成丟擲汽油彈縱火事件，據了解是因兇嫌懷疑妻子外遇爭風吃醋、不滿陳姓攤商的李男，今晚持疑似汽油彈的罐狀物品到該址丟擲並起火燃燒，北市警消獲報後趕緊到場搶救，但火勢在消防人員到場時已經被撲滅，涉嫌縱火燒毀攤商保麗龍箱等營業物品的犯嫌也遭警方逮捕。至於縱火意外發生主因仍待警方深入調查。

▲北市虎林街永春市場內晚間驚傳民眾縱火，所幸火勢未釀人員傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方派出鑑識人員封鎖現場，消防局也派出火場調查人員到場勘驗，據了解涉嫌丟擲汽油彈的李姓犯嫌（42歲）懷疑妻子與陳姓被害人（43歲）外遇，李男認為妻子在外「討客兄」才會事後持玻璃瓶裝盛汽油到陳男營業處丟擲縱火示威。

李男並持預藏身上的菜刀追砍被害人，雙方拉扯爆發打鬥，後所幸陳男壓制順利制伏持刀行兇李男；但因陳姓被害人左手有輕微擦傷且遭火勢波及有些微燙傷，警方暫依公共危險、傷害、恐嚇等罪嫌逮捕李男返回警局偵訊，後續將移送台北地檢署偵辦。

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